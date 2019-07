Malte Maschke ist Deutscher Meister im Omnium

Hagen Bernard

Köln (MOZ) Malte Maschke vom Frankfurter RC 90 ist Deutscher U-17-Meister im Omnium.

Er behauptete im abschließenden Punktefahren seine Zehn-Punkte-Führung aus den vorangegangenen vier Disziplinen Scratch (5 km), Einerverfolgung (2 km), Zeitfahren (0,5 km) und Rundenrekordfahren (200 m). "Wir hatten das Glück, dass vier Brandenburger das Finale erreicht hatten und wir uns abstimmen konnten, wer welche Wertungen fährt. Er hat sich an dreien beteiligt, das reichte", erklärt sein Trainer Jan Schur.

Während in den Einzeldisziplinen zuvor die Zähler nach der Platzierung vergeben werden (24 für den Ersten), gibt es beim Punktefahren viel mehr Punkte zu gewinnen. Addiert werden für das Omnium dann die Gesamtpunkte. "Beim Punktefahren kann man die Wertung auf den Kopf stellen oder auch alles verlieren", erläutert Schur.

Vier Brandenburger im Finale

Der 16-jährige Sportschüler, im Vorjahr im Vorlauf ausgeschieden, setzte sich mit 116 Punkten vor Benet Metz (RSC Cottbus/108) und Luca Kasnya (RSV-Team HOEB.ike/97) durch. Im Finale fuhren auch die beiden Königs Wusterhausener Nicolas Zippan als Fünfter und Adrian Püschel als 13. Einen Tag später belegte Maschke mit Zippan im Zweierteamfahren hinter Paul Keller (RC Herpersdorf)/Luis-Joe Lührs (RC Die Schwalben München) und Robin Ruhe/Henning Sage (Marzahner RSC Berlin) den dritten Rang. Dieser Wettbewerb ist Teil der BDR-Jugendsichtung.

Als nächster Höhepunkt stehen in der nächsten Woche die Bahnmeisterschaften in Berlin an. Dort wird Maschke über 2000-Meter-Verfolgung, 3000-Meter-Mannschaft, im Punktefahren und zusammen mit Zippan im Madison starten. "Malte liegen besonders Punktefahren und Madison. Dort könnte es wieder mit einer Medaille klappen", ist Schur optimistisch.