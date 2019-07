Angriffsfreudig und heimstark

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Mit einem guten sechsten Platz hat der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt die Saison 2018/2019 in der Fußball-Landesliga Süd abgeschlossen. Aus 30 Spielen holte er bei einem Torverhältnis von 71:50 satte 50 Punkte. Das ist für den FSV Dynamo Vereinsrekord. Dennoch konnten die Eisenhüttenstädter platzierungsmäßig keine neue Bestmarke aufstellen, denn auch in der Saison 2014/2015 hatten sie in der Endabrechnung den sechsten Platz belegt.

71 geschossene Tore zeugen von einer sehr guten Offensive. Nur der Meister SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen erwies sich in dieser Kategorie besser als die Dynamos. Steven Frühauf mit 19 und Jan Kretschmann mit elf Treffern waren die besten Torschützen in ihrem Team, insgesamt waren 18 Spieler an den 71 Toren beteiligt. Das sagt einiges über die Vielzahl der eingesetzten Spieler aus. 27 eingesetzte Spieler in einer Saison, auch das ist Vereinsrekord, allerdings einer auf den das Trainerteam Dirk Liedtke/Dietmar Brauer gerne verzichtet hätte.

Viele Verletzungen, Ausfälle aus persönlichen und privaten Gründen und auch einiges an Fluktuation hat den Dynamos Saison-übergreifend sehr viel Konstanz und möglicherweise ein besseres Endergebnis gekostet.

Der Dynamosportpark war in dieser Saison so etwas wie eine kleine Festung. Die Spitzenmannschaften haben das zu spüren bekommen. So wurden die vier Erstplatzierten allesamt geschlagen. Von den 15 Heimspielen konnten zehn gewonnen werden, einmal spielte Dynamo Unentschieden und viermal verloren sie. Auswärts hingegen schwächelte der FSV und konnte zum Beispiel bei den ersten Fünf der Tabelle überhaupt nichts reißen.

Ganz bitter war dabei die 4:9-Niederlage in Wernsdorf zum Rückrundenauftakt, ein Spiel was alle Beteiligten wohl so schnell nicht vergessen werden. Dass die Dynamos sich von dieser Pleite nicht runter ziehen ließen beweist die Tatsache, dass man mit 27 eingefahrenen Punkten eine bessere Rückrunde spielte als in der Hinrunde mit 23.

Nicht ganz so glücklich verlief der Landespokal-Wettbewerb. Nachdem man in der 1. Runde im Heimspiel den Ligakonkurrenten Guben Nord mit 3:1 in die Schranken weisen konnte, zog man in der 2. Runde in Perleberg mit 1:3 den kürzeren. Hier hoffen alle Dynamos in der neuen Saison auf etwas mehr Losglück, denn eine vierstündige Anfahrt zu einem Auswärtsspiel braucht kein Mensch. Insgesamt darf man bei den Dynamos von einer guten abgelaufenen Saison sprechen, auch wenn bei mehr Zielstrebigkeit sicherlich der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre.

Spiele des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt

Wernsdorf 4:0 (H), 4:9 (A), Erkner 0:1 (A), 3:1 (H), Fürstenwalde II 3:3 (H), 3:0 (A), Schlieben 2:0 (A), 4:1 (H), Miersdorf/Zeuthen 2:1 (H), 0:3 (A), Hohenleipisch 0:1 (A), 3:1 (H), Brieske/Senftenberg 5:0 (H), 1:2 (A), 1. FC Guben 0:0 (A), 0:3 (H), Großziethen 1:3 (A), 3:0 (H), Schöneiche 0:1 (H), 1:0 (A), Briesen 2:0 (A), 4:0 (H), Wildau 0:5 (H), 0:1 (A), Ströbitz 3:1 (A), 6:5 (H), Vetschau 6:1 (H), 8:1 (A), Guben Nord 0:1 (A), 3:5 (H)

Spieler (Einsätze/Tore):

Maik Frühauf 30/6, Sebastian Grummt 30/0, Eddi Hantelmann 28/4, Steven Frühauf 27/19, Robert Glaser 26/2, Dimitrij Altengof 25/1, Najibullah Ahmadi 22/0, Nico Urbansky 22/6, Daniel Friedrich 21/3, Konstantin Klippenstein 21/0, Oliver Weniger 20/5, Benjamin Bartz 19/1, Toni Seelig 18/2, Jan Kretschmann 18/11, Bagher Niazi 16/1, Falk Busch 13/3, Yvan Ghilslain Ngoyou 10/1, Dietrich Lichtner 9/0, Nayeb Fatahi 7/0, Aziz Toure 6/1, Christian Wulff 4/2, Sergej Frühauf 3/0, David Geller 3/0, Christian Grätz 2/1, Tom Nolten 2/0, Mahmood Aghamohammad 2/0, Mustapha Arrach 1/1

Abschluss-Tabelle Landesliga Süd

1. Eintr. Miersdorf/Zeuthen30 86:34 69

2. Frankonia Wensdorf 30 71:46 57

3. Glückauf Brieske/Senftenberg 30 66:43 54

4. Breesener SV Guben Nord30 59:43 53

5. SG Großziethen 30 65:35 52

6. Dynamo Eisenhüttenstadt 30 71:50 50

7. Germania Schöneiche 30 41:39 45

8. VfB Hohenleipisch 30 49:43 43

9. FSV Union Fürstenwalde II 30 65:57 41

10. Wacker Cottbus-Ströbitz 30 60:52 41

11. FV Erkner 1920 30 47:39 40

12. Phönix Wildau 30 53:64 38

13. Blau-Weiß Briesen 30 50:64 38

14. 1. FC Guben 30 39:43 35

15. TSV Schlieben 30 37:59 29

16. Blau-Weiß Vetschau 30 9:157 0