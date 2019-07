Moritz Terei fliegt fast allen davon

Udo Plate

Ruhpolding (MOZ) Das ist sein ganz eigenes Sommermärchen: Bad Freienwaldes Skisprungtalent Moritz Terei schreibt weiter kräftig an seiner Erfolgsstory. In Ruhpolding fügte der Kurstädter dem sportliches Traumsommer ein weiteres erfolgreiches Kapitel hinzu. Beim FIS-Schülercup von der K40 Schanze belegte der Schüler im Einzelspringen mit 39,5 und 44 Metern hinter dem Polen Kacper Tomasiak und Kaimar Vaguil aus Estland den dritten Platz in seiner Altersklasse und wurde damit unter den Springern aus 14 Nationen der beste Deutsche Akteur. Die drei weiteren deutschen Springer belegten die Plätze vier, fünf und acht.

Hartes Training zahlt sich aus

Einmal mehr zahlte sich hervorragende Nachwuchsarbeit von Übungsleiter Stefan Wiedmann im Spezialspringen des Bad Freienwalder Wintersportvereins aus. Das Mannschaftspringen am Sonntag konnte die deutsche Mannschaft in der Altersklasse 13 für sich entscheiden. Katrin Sofie Fischer, Janne Holz, Julian Hilmer und Moritz Terei belegten den ersten Platz mit 947,6 Punkten vor Österreich (887,2) und Polen (874,4).

Sieg im Teamwettbewerb

Am Montag ging es mit allen Springern des WSV ins Trainingslager ebenfalls nach Ruhpolding. Und bereits am Freitagvormittag werden Max Unglaube und Moritz Terei Deutschland beim FIS-Youth-Cup in Hinterzarten vertreten. Dieser Juniorenwettbewerb findet im Rahmen des FIS-Sommer Grand Prix der Damen- und Herrennationalmannschaften unmittelbar vor Beginn dieser Springen statt. Die Siegerehrung erfolgt während der Wettbewerbe vor vollem Haus.