Schwimmen findet statt

Das Straussee-Schwimmen wird wie geplant am 17. August stattfinden. Immer wieder waren in den vergangenen Monaten der Wassermangel im See und das geschlossene Freibad ein Thema.

Frau Kaden, die wichtigste Fragezuerst: Das Straussee-Schwimmen wird auch an gewohnter Stelle stattfinden?

Ja, am 17. August wird das Freibad offen und hier wird auch der Start- und Zielbereich für das traditionelle Schwimmen eingerichtet sein. Aber es gibt noch zahlreiche vorbereitende Arbeiten bis zu diesem Termin zu erledigen.

Wie ist der derzeitige Stand?

Für das Schwimmen selbst muss der Strandbereich noch hergerichtet werden. Auch die sanitären Einrichtungen und der gesamte Umkleidebereich im Freibad müssen noch gesäubert werden. Weil das Bad nicht geöffnet wurde, ist hier auch viel liegen geblieben. Aber auch in punkto Organisation gibt es noch einige Dinge zu tun.

Bitte erläutern Sie das näher.

Badekappen müssen noch beschriftet, Anmeldelisten geschrieben und auch Schilder für die Veranstaltung selbst angefertigt werden. Die Mitglieder der Abteilung Schwimmen helfen aber alle fleißig mit.

Auch die Schwimmer kennen natürlich die Problematik des Wassermangels im See. Am Start- und Zielbereich wird sich nichts ändern?

Nein, alles wird so wie in den vergangenen Jahren auch eingerichtet sein.

Wird es Änderungen im Ablauf geben?

Nein. Ich kann zu Einzelheiten auf die Internetseite www.strausseeschwimmen.de verweisen. Hier findet man auch das Anmeldeformular. Bis spätestens 2. August besteht noch die Möglichkeit, sich online einzuschreiben. Ganz wichtig wäre nur, dass Interessenten für den Staffelwettbewerb 4 x 1250 Meter sich frühzeitig anmelden.

Frau Kaden, wird es auch wiederdas beliebte Querbeetschwimmen geben?

Es steht im Programm. Dieser Wettbewerb musste im vergangenen Jahr bekanntlich auf Grund des schlechten Wetters kurzfristig abgesagt werden. Wir hoffen als Veranstalter natürlich generell auf gute Bedingungen.

Abschließend noch die Frage, wie viele Schwimmer sich bisher für die Wettbewerbe gemeldet haben?

Bisher haben sich 75 Einzelschwimmer und vier Mannschaften eingeschrieben.