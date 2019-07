Noch genug Zeit bis Saisonstart

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ j) Eine Eigenart von Testspielen in der Vorbereitung auf eine neue Saison ist ganz offensichtlich: Sie entwickeln häufig eine gewisse Dynamik, die nicht in eine geplante Richtung geht. Taktische Dinge werden probiert, neue Spieler beobachtet und auch der Fitnesszustand überprüft. Dabei klappt eben längst nicht alles und da kann sich auch der vermeintlich Kleine gegen den Großen behaupten. Nun erwischte es den FC Strausberg aus der Oberliga, der gegen Einheit Bernau aus der Brandenburgliga mit 0:2 verlor.

"War nicht toll, gebe ich zu", musste auch Strausbergs Trainer Christof Reimann eingestehen. Trotzdem konnte Reimann einige Erkenntnisse mitnehmen. Er musste mit ansehen, wie die Anfangsphase der Partie klar an die Bernauer ging. Die kamen mit zahlreichen jungen Leuten auf den Rasenplatz des Sport-und Erholungsparks Strausberg und machten so richtig Betrieb, vor allem über die rechte Seite mit Max Gerhard.

Durchatmen mussten beide Trainer, als in der 14. Minute der Strausberger Maximilian Hinz und der Bernauer Tim Schneider zusammenrasselten. Beide mussten lange behandelt werden, konnten aber weitermachen. Eine Situation, die keiner in der Vorbereitung braucht. Aber das Spiel blieb absolut fair.

Einheit geht in Führung

Den Führungstreffer von Bernau, das noch mit einigen Probespielern nach Strausberg kam, schoss Jörn Wömmer. Nach toller Flanke von Gerhard. Den Kopfball aufs Tor konnte Strausbergs Torhüter Eric Günther zunächst noch parieren, doch gegen den Nachschuss des frei stehenden Bernauers hatte er keine Chance mehr. Praktisch im Gegenzug hatten die Strausberger eine gute Möglichkeit. Mathias Reischert, der zu den Aktivposten beim FCS gehörte, flankte auf Tino Istvanic, der im Abschluss den Ball aber nicht voll traf.

Reimann zeigte sich zur Halbzeit nicht zufrieden. "Wir stehen zu weit weg vom Gegner und spielen einfach viel zu langsam." Seine kritischen Worte fruchteten zunächst. Der Oberligist legte deutlich an Tempo zu und hatte auch Torgelegenheiten. Nach Flanke von Reischert verpasste in der Mitte Luis Suter. Viel Schwung brachte auch Ümit Cicek, der aber nach einer groben Disziplinlosigkeit per Roter Karte den Platz frühzeitig verlassen musste.

Gäste weiter sehr aktiv

Wer nun dachte, die Bernauer würden nach ihren bisher wenigen Trainingseinheiten ein wenig einbrechen, sah sich leicht getäuscht. Sie blieben aktiver. ­Str­ausbergs Torhüter Marvin Jäschke konnte sich gleich zweimal in kurzer Folge auszeichnen. Einheit konnte nach einem schönen Spielzug über vier Stationen dann aber auf 2:0 erhöhen. Jäschke hatte keine Abwehrmöglichkeit gegen den Schuss aus Nahdistanz.

Die Strausberger hatten noch eine gute Aktion. Faruk Habibli schickte mit einem tollen Pass in den Rücken der Bernauer Abwehr Luis Suter, der aber am herausstürzenden Einheit-Schlussmann Nico Reimann scheiterte.

Nächster Test am Mittwoch

Die Strausberger treten am Mittwoch zum nächsten Test bei Berlinligist Fortuna Biesdorf an. Am Sonnabend ist dann BB-Liga-Aufsteiger Eintracht Miersdorf/Zeuthen zu Gast. Des Spiel findet in der Energie-Arena an der Wriezener Straße statt, Beginn ist schon um 12 Uhr.