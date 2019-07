Reiten ist für Kathrin Bendix Lebenselixier

Bettina Winkler

Jänickendorf (MOZ) Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde – das bekannte und vor allem unter Pferdeliebhabern geläufige Sprichwort hat Anne-Kathrin Bendix zu ihrem Lebensmotto gemacht. "Schon als kleines Mädchen habe ich die Liebe zu Pferden entdeckt. Seitdem hat sie mich nie mehr losgelassen", erzählt die Frau, die im beschaulichen Jänickendorf einen Ponyhof, der in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiert, betreibt.

Mit acht Jahren hat die heute 35-Jährige mit Reitunterricht angefangen. "Jede Woche ging es raus zur Koppel, es war einfach herrlich", erzählt Anne-Kathrin Bendix, die in Berlin-Köpenick geboren wurde. Als Großstadtpflanze waren die Auszeiten in der Natur und mit den Tieren ihr Lebenselixier. Irgendwann zog es die Familie nach Woltersdorf, wo sie vier Jahre lebte. Nebenher schauten sich die Eltern nach einem passenden Areal in dörflicher Umgebung um. Sie wollten ihrer Tochter den Traum vom eigenen Reiterhof erfüllen, für den Anne-Kathrin Bendix alles gab. "Schule war für mich immer nebenher. Ich war jede freie Minute bei den Pferden", erzählt sie.

Ausbildung zur Pferdewirtin

Ihre Eltern wurden fündig. In Jänickendorf kauften sie 1999 ein Anwesen – mit perfekter ruhiger Ortsrandlage ohne Durchgangsstraße. "Es war von Anfang an mein Hof", erzählt Anne-Katrin Bendix. Das Konzept lautet heute wie damals: Pferdepension und Reiterferien. Angefangen hat Familie Bendix vor 20 Jahren mit eigenen Tieren. In den Ferien verbrachten sechs Kinder erlebnisreiche Tage auf dem Ponyhof. Um ihrem Traum näher zu kommen, machte die junge Frau eine Ausbildung zur Pferdewirtin. 2003 hatte sie ausgelernt, ein Jahr später übernahm sie den Hof in Eigenregie. "Es gab einige Tiefen und Hürden. Wir standen kurz vor dem Ruin", erinnert sie sich.

Das Anwesen der Eltern kaufte die junge Frau aus der Zwangsversteigerung heraus. "Ich hatte Glück", sagt sie heute. Mittlerweile ist der Betrieb gewachsen und Anne-Kathrin Bendix zufrieden. 34 Pferde, davon die Hälfte in Pension, stehen jetzt auf den weitläufigen Koppeln. Die Reiterferien im Frühjahr, Sommer und Herbst sind besonders bei Mädchen beliebt und lange im Voraus ausgebucht. Unterstützung bekommt Anne-Kathrin Bendix von ihrem Bruder Andreas. Er fungiert mal als Koch für die Ferienkinder und dann wieder als Hilfe bei Bürokratie und bei der Buchhaltung.

Auf dem Ponyhof ist täglich viel zu tun, da gibt es keine Langeweile. Füttern, striegeln, ausmisten, Heu rollen und Tränken füllen. "Ich bin kein Frühaufsteher, mache lieber abends länger", sagt die Chefin schmunzelnd. Seit vier Jahren gönnt sie sich wenigstens – außerhalb der Ferien – einige Tage Urlaub.

Große Pläne für die Zukunft hat die Pferdewirtin nicht. "Vielleicht mal die Fassade am Haus neu machen?" Mehr Pferde sollen es auch nicht werden. Früher hat Anne-Kathrin Bendix Nachwuchs gezüchtet. Aber sie konnte sich nur schwer von den Jungtieren trennen. Deshalb hat sie die Zucht vorerst aufgegeben. Statt dessen dürfen alle Rösser bei ihr alt werden. Traber Topsy – ihr erstes Pferd – ist mit 27 Jahren der Älteste auf dem Hof.