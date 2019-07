Umzug vom Kanal zum Hafen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Gewerbegebiet am Schwedter Hafen wird um eine Ansiedlung reicher. Der Wasser- und Bodenverband Welse hat auf dem Gelände ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Das hat Geschäftsführerin Christine Schmidt bestätigt. "Wir planen den Umzug unseres Bauhofes in Schwedt zum Hafen", sagte sie. Der Bauhof des Verbandes nutzt seit vielen Jahren zusammen mit dem Landesumweltamt ein zirka ein Hektar großes Grundstück am Schöpfwerk, das dem Land gehört.

Laut Bebauungsplan von 1992 im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Ortseingangs ist das Grundstück für Wohnungsbau vorgesehen, vorhandene Gebäude und deren Nutzung haben freilich Bestandsschutz. Doch nicht diese Ausweisung oder die Hoffnung der Stadt, dort weitere Eigenheimgrundstücke in beliebter Lage am Kanalufer auszuweisen, sind der Grund für die Umzugspläne des Verbandes. Tatsächlich soll der nach wie vor geplante Ausbau der Wasserstraße die Ursache sein.

Der Verband Welse wollte das Gelände 2014 bereits kaufen, um seinen Bauhof auszubauen und für seine 13 Mitarbeiter in Schwedt bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das Landesumweltamt (LfU) lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, dass es einen Teil der Fläche weiterhin als Lagerplatz im Hochwasserfall benötigt. Dafür nutzt das LfU bisher den Teil des Grundstücks, der an den Kanal grenzt und erklärte: "Sollte es zum Kanalausbau kommen, würde der verbleibende Teil des Grundstücks weiter als Lagerplatz für Hochwasserfälle und Baumaterial zum Deichbau genutzt." Zu gut Deutsch müsste das Land dann auf die Flächen ausweichen, die der Verband jetzt nutzt.

Diese Option stand bisher in weiter Ferne. Für den in den 1990er-Jahren versprochenen Ausbau des Wasserweges für größere Schiffe wurde zwar ein Planfeststellungsverfahren gestartet, aber nach Widerständen aus Polen nie zu Ende geführt. Später verfrachtete der Bund die Wasserstraße in eine nicht mehr dringliche Kategorie. Inzwischen aber tut sich wieder etwas.

Kanalausbau weiterhin geplant

"Wir haben gerade den Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße für 65 Millionen Euro zwischen Lehnitz und Eberswalde gestartet. Nach unseren Planungen geht der Ausbau auch hinter dem Schiffshebewerk Richtung Schwedt und Oder weiter", erklärte Michael Scholz, neuer Amtsleiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Eberswalde. Er nannte es deshalb völlig richtig, dass der Uferbereich des Kanals dafür freigehalten werde.

Das Landesumweltamt hat dem Verband "Welse" seinen Eigenbedarf für das Grundstück am Schöpfwerk mitgeteilt. Bis der neue Standort am Hafen bezugsfertig ist, gilt der Nutzungsvertrag befristet weiter.