Unternehmer befragen Kandidaten

Annemarie Diehr

Bad Saarow (MOZ) Die Mitglieder der Interessenvereinigung der Unternehmen Oder-Spree und Frankfurt (Oder) (IVU) mit Sitz in Fürstenwalde blicken mit besonderem Interesse auf die bevorstehende Landtagswahl am 1. September.

Wie stehen die Landtagskandidaten zum Wirtschaftsförderungsgebiet Oder-Spree? Welchen Beitrag können sie für die Tourismuswirtschaft und bei der zukünftigen Gestaltung des Unternehmersteuerrechts leisten? Welche Kooperationen werden initiiert und wie eine anhaltende Konjunktur der Wirtschaft organisiert?

Diese und andere Fragen können Unternehmer der Region und Interessierte bei der Politikerrunde der IVU am Dienstag, 6. August, den Kandidaten der Parteien Die Linke, SPD, FDP, CDU, Bündnis 90/Die Grüne und AfD stellen. "Die Parteien wurden angefragt, noch gibt es nicht von allen Rückmeldung", sagt Klaus-Dieter Franz, Vorsitzender der IVU. Bisher hätten von den Grünen Anja Grabs (Wahlkreis 27) und von der SPD Marco Genschmar (Wahlkreis 30) ihre Teilnahme zugesagt.

Die Veranstaltung findet in Bad Saarow statt, im Hotel "Zur Bühne" am Bahnhofsplatz, und beginnt um 18.30 Uhr. Es wird eine Unkostenpauschale in Höhe von 10 Euro erhoben, die beim Einlass in bar zu entrichten ist. Interessierte Teilnehmer bittet Klaus-Dieter Franz um Anmeldung bis zum 31. Juli.

Anmeldung per E-Mail an interessenvereinigung-los-ff@web.de