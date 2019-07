Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) In ihrem Abgangszeugnis der 8. Klasse in Gartz stand: "Elfi ist vergnügungssüchtig." Genau dieses lebenslustige Mädchen hatte sich Dieter Neubert ein paar Jahre später ausgeguckt. Sie begegneten sich beim Tanz. "Da fiel mir so eine kleine, ganz schnuckelige Dame auf", erinnert sich Dieter Neubert. Beide haben 1959 geheiratet und am vergangenen Sonnabend ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Ihr Wohnzimmer in Schwedt steht voller Blumensträuße. Die Verwandtschaft, viele Freunde und sogar vier von den acht Urenkeln waren zum Feiern in die Balkanstube gekommen. Am Montag hat Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl gratuliert. Das war sein erster Termin nach dem Sommerurlaub, und er traf gut gelaunte Eheleute an. Beide erzählten aus ihrem Leben, das ein Leben für die Gastwirtschaft war.

Dieter Neubert stammt aus dem Erzgebirge, war bei der Grenzpolizei und hat im Schwedter Wohnungsbau gearbeitet. "Von dort habe ich ihn weggelotst, damit er mit mir das Stadtcafé Gartz bewirtschaftet. Er hat nicht geahnt, was auf uns zukommt. Arbeit von früh bis spät. Sogar unsere zwei Töchter mussten mithelfen und haben Eis verkauft", erinnert sich Elfi Neubert.

Von 1970 bis 1989 haben die Eheleute das Gartzer Stadtcafé gelenkt und geleitet. Elfi Neubert war die Chefin, ihr Mann der Stellvertreter. Betriebsfeten, Hochzeiten, Jugendweihen – das ganze Programm. "Wenn wir mal Urlaub hatten, war ich mit den Gedanken immer nur im Geschäft", sagt Elfi Neubert. "Ich habe in 20 Jahren nicht eine müde Mark minus gemacht." Einmal hat sie sogar eine Prämie für viel Erfindergeist bekommen. Da hat sie mit dem Gartzer Elektromeister Gundermann aus einer Waschmaschine einen Frittierapparat für Pommes frites gebaut. Nach der Wende haben Neuberts ihre eigene Gaststätte "Eldies" in Gartz aufgemacht. Aus einer Garage gebaut, mit 20 Sitzplätzen und Theke. "Manfred Stolpe war mal bei uns und ich habe für ihn gekocht", freut sich Elfi Neubert. Mehrmals sind sie umgezogen. So richtig wohl fühlen sie sich jetzt im Schwedter Regenbogenviertel in einer Wohnung mit Terrasse und Hollywoodschaukel.