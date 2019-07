Anlaufstelle für Touristen

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Vor allem bei schönem Wetter und am Wochenende bekommen Marta Kalinowska und Jutta Ballenthin Besuch: Dann schauen Touristen im Info-Punkt im Lebuser Kulturhaus herein, um sich Karten und Ausflugstipps zu holen oder nach Übernachtungsmöglichkeiten zu fragen.

Marta Kalinowska erlebt die zweite Saison als Mitarbeiterin der Touristinformation. Sie arbeitet seit Mai 2018 im Infopunkt. "Am größten ist die Nachfrage während der Adonisröschensaison im Frühjahr", hat die Polin, die in Nowy Lubusz am anderen Oderufer lebt, erfahren.

Im Sommer ist die Hochzeit der Radwanderer, die vor allem auf dem Oder-Neiße-Radweg ins Amt Lebus kommen. Unter den Radlern seien auch viele Polen. "Weil es auf der deutschen Seite die besseren Radwege gibt", weiß Marta Kalinowska. Nicht nur Radfahrer, auch andere Besucher würden sich für die spannende Lebuser Geschichte interessieren, berichtet die Frau aus dem Info-Punkt. Sie verteilt die Broschüren "Rund um die alte Bischofsstadt Lebus. Entdeckungen im Lebuser Land" und schickt die Gäste auf den Burgberg und ins Museum Haus Lebuser Land.