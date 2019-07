Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Stadt Wriezen richtet am 1. August erneut den sogenannten Tag des Bürgermeisters der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) Märkisch-Oderland des Städte- und Gemeindebundes aus. Darüber informierte jetzt Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). An der Spitze der KAG steht Karsten Knobbe (Linke), Bürgermeister der Gemeinde Hoppegarten. Die Veranstaltung, die wie in den Vorjahren im Humpensaal stattfindet, sei eine schöne Gelegenheit, bei der sich Bürgermeister, haupt- und ehrenamtlich, sowie Amtsdirektoren austauschen, erklärte Karsten Ilm gegenüber dieser Zeitung. Ein bestimmtes Thema gebe es jedoch nicht. Es sei üblich, dass Vertreter des Landkreises – meist auch der Landrat selbst – daran teilnehmen, um über die aktuelle Situation in Märkisch-Oderland zu berichten.

Nach der Kommunalwahl Ende Mai seien, so Karsten Ilm, auch zahlreiche neue Gesichter unter den Bürgermeistern. Wriezen sei also ein wichtiges Parkett. Die Stadt war bereits unter seinem Vorgänger Uwe Siebert (parteilos) Gastgeber dieser Veranstaltung.