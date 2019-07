Neuer Spielplatz bei BundtStift-Schulen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Auf dem Alten Gutshof an der Prötzeler Chaussee herrscht reges Treiben. Garten- und Landschaftsbauer sind zu Gange, auf der Baustelle des neuen Sporthauses wird gewerkelt, ein knappes Dutzend Ferienkinder spielt mit Modderpampe auf dem neuen Spielplatz, der am Montag gerade in Betrieb genommen wird. Und während der siebenjährige Vincent bis zu den Knöcheln im Wasser steht und mit den Füßen die Eierpampe umrührt, klettern Willi, Luise und Matteo begeistert auf das Spinne genannte Klettergerüst und die Nestschaukel auf dem neuen Spielplatz. Schulleiterin Linda Krannich bespricht mit den Geschäftsführern der gemeinnützigen GmbH den Start ins neue Schuljahr.

Demnächst 60 Ferienkinder

"Nächste Woche wird es hier schon wieder lebhafter, in der Vorbereitungswoche haben wir in aller Regel zwischen 50 und 60 Ferienkinder auf dem Hof", berichtet Raimar Fritsch. Dann wird sicher auch der neue Bolzplatz eifrig bespielt. Wenn der Schulstart vorbereitet wird, nehmen auch die beiden neuen Referendare ihre Arbeit auf. Die Ausbildung an Grundschule und Gymnasium der BundtStift-Schulen ist beliebt, es müssen schon Bewerber abgewiesen werden. Auch hinsichtlich der Klassen gibt es eine lebhafte Nachfrage. Im Gymnasium bleibt BundtStift einzügig mit einer Lerngruppe zu 20 Siebtklässlern, die dann in den Fremdsprachen (Französisch und Spanisch) und den Ästhetik-Fächern in Teilungsgruppen unterrichtet werden. Englisch wird quasi von der 1. Klasse an oft auch spielerisch als Bewegungstheater vermittelt. Das wechselt sich ab mit Reitunterricht in Wölsickendorf und dem Waldtag. Gymnasiumsleiterin Linda Krannich wirbt auch für den fakultativen Lateinunterricht in der gymnasialen Oberstufe, der für das Studium in Heilberufen sehr förderlich sei.

Auch wenn für die Start-Lerngruppen – in der Grundschule sind es zwei mit 16 Schülern – alle Plätze belegt sind, besteht noch die Möglichkeit für Zehntklässler mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, in die beginnende 11. Klassenstufe einzusteigen und das Abitur anzustreben. Interessenten können sich an Linda Krannich wenden. Eine Informationsveranstaltung zu allen pädagogischen Angeboten auf dem Alten Gutshof findet zudem am 25. September, 16.30 Uhr, statt.

46 fest angestellte Pädagogen

Zu diesen Angeboten zählt der integrierte Waldkindergarten, der ganzjährig eine täglich zehnstündige Kinderbetreuung anbietet. "Davon verbringen die Kinder in der Regel sechs Stunden im Wald", erläutert Koordinator Raimar Fritsch. 24 Kinder ab drei Jahren besuchen den Kindergarten. Für Betreuung und Bildung sind bei der gemeinnützigen BundtStift GmbH 46 Pädagogen – Lehrkäfte und Erzieher – fest angestellt. Ein Viertel sind oder waren einmal Quereinsteiger. Viele haben längst die entfristete Lehrgenehmigung. Fünf befinden sich noch im begleitenden Monitoring. "Wir haben da eine enge und gute Zusammenarbeit mit den staatlichen Schulämtern", sagt Geschäftsführer Lutz Krannich. Hinzu kommen noch Kursleiter auf Honorarbasis, von der Reitlehrerin über den Imker bis zum Schriftsteller. Mit dem promovierten Geografielehrer Matthias Reiche hat die Schule einen Klima-Experten, der von der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Mohr im Ku-Stall zu einem öffentlichen Vortrag engagiert wird.