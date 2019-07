Mehr Kitaplätze für Angermünde

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Auf dem Spielplatz erklimmen die Kinder den Kletterturm oder bauen im Sandkasten Burgen. Es ist relativ ruhig, die Urlaubszeit ist auch in der Angermünder Kita "Weltentdecker" zu spüren. Zudem verlassen einige Kinder jetzt im Sommer die Kita, weil sie in die Schule kommen. Kleine Kitaneulinge rücken erst allmählich nach, sodass die Kapazität von insgesamt 60 Plätzen momentan nicht ganz ausgelastet ist. Dennoch plant das Angermünder Bildungswerk als Träger der Kita eine Erweiterung um 40 auf insgesamt 100 Plätze.

Viele Einrichtungen ausgelastet

"Der Bedarf ist auf jeden Fall da", bestätigt Birgit Ritter, zuständige Fachbereichsleiterin der Stadtverwaltung Angermünde. Laut Kitabedarfsplan fehlen in Angermünde 120 Kitaplätze. Die Horte platzen aus den Nähten. Auch viele Kitas sind voll. Crussow ist ausgebucht, weil nach der Schließung der Kita in Felchow viele Eltern hierher wechselten. Auch die städtischen Kitas in Frauenhagen und Kerkow sind voll. In Neukünkendorf und Greiffenberg gibt es nur noch einige freie Plätze. Ebenso sieht es in den Kitas vieler freier Träger aus. Die Volkssolidarität bietet in ihren Einrichtungen "Knirpsenland" und "Haus der kleinen Zwerge" insgesamt 240 Plätze, die fast komplett belegt sind. Die kleine private Kita "Mauz und Hoppel" mit 50 Plätzen in Schmargendorf ist seit Jahren sehr gefragt. Und auch bei den "Weltentdeckern" des Bildungswerkes ABW gibt es schon wieder Anfragen. "Wir hoffen sehr, dass das Bildungswerk seine Kita aufstockt und zusätzliche Betreuungsplätze in Angermünde schafft", sagt Birgit Ritter. "Ja, wir bauen aus", bestätigt ABW-Geschäftsführerin Susan Löscher. "Wir haben den Förderbescheid erhalten und können den Bauantrag stellen. Die Ausschreibungen laufen."

Die Kita "Weltentdecker" wurde in das Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" aufgenommen und erhält 290 000 Euro Fördermittel vom Bund, ohne die der große finanzielle Aufwand des Ausbaus für den freien Träger nicht zu stemmen wäre. Um Platz für weitere 40 Kinder zu schaffen, soll das Obergeschoss des ehemaligen Feuerwehr- und Polizeigebäudes am Tierpark ausgebaut werden, in dem 2013 die Kita "Weltentdecker" mit damals 15 Plätzen eröffnet wurde. Heute sind es 60, nach der Erweiterung 100.

Im Obergeschoss, das die benachbarte Berufliche Schule teilweise noch als Lehrräume nutzte, sollen neue Spiel- und Experimentierräume entstehen. Durch den Einbau eines Fahrstuhls wird die Einrichtung behindertengerecht gestaltet und zu einer inklusiven Kita entwickelt, berichtet Susan Löscher. Bedenken, dass die zusätzlichen Plätze nicht voll werden, hat sie nicht. "Die Einrichtung war bisher immer sehr gefragt und hatte teilweise sogar Wartelisten".

Konzept der Reggio-Pädagogik

Die idyllische, ruhige Lage direkt am Tierpark, mit dem die Tagesstätte kooperiert, und der eigene große Garten mit viel Platz zum Toben und Entdecken macht die Kita so beliebt. Auch ihr Konzept der Reggio-Pädagogik kommt bei vielen Eltern an. Dahinter steht der Gedanke, dass Kinder einen ganz natürlichen Drang haben, ihre (Um-)Welt mit allen Sinnen und nach ihrem Tempo zu erforschen und zu erleben. Die Kita bietet dafür genügend Freiräume und Anregungen. Der Name ist hier Programm. In der Erlebnis-Kita "Weltentdecker" sollen die Kinder die Welt frei entdecken, die für sie mit jeder Entdeckungsreise größer wird.