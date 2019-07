Festival junger Talente in Seelow

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am 21. und 22. Spetember findet zum zweiten Mal auf dem Seelower Marktplatz ein deutsch-polnisches Kinder- und Jugendfestival statt. Ausrichter ist der Förderkreis für künstlerische Jugendarbeit Berlin. Unter dem Motto "Kinder sind unsere Zukunft" trägt – wie schon im vergangenen Jahr zur Premiere – olympischen Wettbewerbscharakter. Entscheidend ist, dabei zu sein, sich einzubringen. Eine Jury bewertet alle Beiträge, zeichnet die besten Teilnehmer mit Urkunden und Pokalen aus. Vergeben werden auch wieder Fan-Pokale des Publikums.

Gesang, Theater, Tanz und mehr

Gefragt sind Beiträge in den Bereichen Tanz, Gesang, Instrumentalspiel, Theater und gemischtes Programm. Am 21. September können Gruppen aus Kitas, Horten und Schulen ab 11 Uhr ihre Programme aufführen. Der Sonntag (ebenfalls ab 11 Uhr) steht dann im Zeichen des Tanzwettbewerbs für Vereine, Tanzschulen und freie Gruppen. Interessierte können sich ab sofort anmelden. Anzugeben sind die Kategorie, der Name der Einchrichtung oder Gruppe, Altersklasse, Dauer der Präsentation und die Zahl der Teilnehmer, so Heike-Doreen Klein vom Veranstalter.

Brandenburgs Europa- und Justizminister Stefan Ludwig (Die Linke) ist Schirmherr des Festivals, das auch von der Stadt und dem Landkreis unterstützt wird. "Alle Teilnehmer sollen an diesem Turnier Spaß und Freude haben", betont Heike-Doreen Klein. "Alle sind Gewinner, denn es gilt, eine sinnvolle Freizeitgestaltung so auszurichten, dass am Ende der Erfolg garantiert ist." Zudem sei es für jeden ein Gewinn hinsichtlich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Beim Festival erhalten auch wieder Einrichtungen und Vereine die Möglichkeit, ihre sozialen Projekte zu präsentieren (kein Angebot oder Verkauf von Lebensmitteln)

Kontakt: Förderkreis für künstlerische Jugendarbeit, Heike-Doreen Klein, Tel. 01732085620, E-Mail: info@kinder-und-jugend-festival-mol.de