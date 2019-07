Autofahrer kürzen einfach ab

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ralf Ziehm hat die Nase voll. Von der Fürstenwalder Niederlassung des Entsorgungsunternehmens Becker + Armbrust GmbH in der James-Watt-Straße wollte er sich am Montagvormittag mit einer Lkw-Ladung Müll auf den Weg machen nach Beeskow. Doch als er auf die Lindenstraße auffuhr, war Schluss.

Links, Richtung B168, ohnehin kein Durchkommen wegen beginnender Straßenbauarbeiten; rechts, Richtung Spreebrücke, endete die Fahrt für Ralf Ziehm nach wenigen Metern wegen Feuerwehrautos, die die Straße versperrten. Der Grund: In der Gewitternacht zum Sonntag war ein Blitz in eine Linde vor der Hausnummer 53 eingeschlagen. Am Montag wurde der Baum wegen Einsturzgefahr gefällt.

"Die Leute werden sich noch wundern", sagt Ziehm, während er auf Freigabe der Strecke wartet, "wenn die ganzen Lkw jetzt durch die Stadt fahren." Bis voraussichtlich Ende November wird die Lindenstraße auf insgesamt 920 Metern zwischen James-Watt-Straße und Bahnübergang erneuert; seit Montag widmet sich die Firma TSU in einem ersten Abschnitt der Fahrbahn zwischen Industriestraße und Bahnübergang. "Bis Dienstag ist der Asphalt runter", sagt Andreas Schieler vom Fräsdienst Feind. Danach, erklärt TSU-Polier Lutz Schulz, müsse die Schottertragschicht abgenommen werden. 57 Zentimeter tief in die Erde reiche der Unterbau.

Abkürzen über Provisorium

"Fahren doch alle so. Was soll man machen, wenn man sich nicht auskennt", sagt eine Frau, die von der Sperrung nichts gewusst haben will und ihren Wagen wie viele andere über die Industriestraße durch den Gewerbeparkring steuert, um an dessen Ende über eine Behelfszufahrt kurz vor den Bahngleisen wieder auf die Lindenstraße einzubiegen.

Laut Verwaltung sei diese provisorische Straße für den Busverkehr, für Anlieger und deren Besucher gedacht, nicht aber für den Durchgangsverkehr, der sich an die Umleitung halten müsse. Wie kontrolliert werde, ob Autofahrer das tatsächlich tun, und wann die Stadt in Betracht ziehe, die provisorische Straße bei Missbrauch zu schließen, war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen. Laut Sprecherin Anne-Gret Trilling habe ein Unternehmer angeregt, das Schild "Bis Industriestraße frei" für Ortsunkundige um die Angabe der Firmen zu ergänzen, die dort erreichbar sind.

"Das ist jetzt gefährlich hier", sagt ein Mitarbeiter der Firma Andres Gabelstapler, die ihren Sitz im Gewerbeparkring hat. Nicht nur das Einbahnstraßenschild werde immer wieder missachtet, auch an Tempo 30 hielten sich die wenigsten, die an der Werkstatt vorbeifahren, sagt der Mann. Sylvia Sossna, Inhaberin der GIP-Kantine, fürchtet nicht, dass wegen des Straßenbaus weniger Gäste den Weg zu ihr finden. Sie ärgert sich über diejenigen, die nicht in den Parktaschen, sondern entlang der Gehwege parken und so den Verkehr noch zusätzlich behindern. "Heute morgen wurden extra Parkverbotsschilder aufgestellt, selbst die werden missachtet", sagt sie.