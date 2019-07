Dorffest mit Fotoschau und Umzug

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Wenn am 16. August das zehnte Dorffest von Gosen-Neu Zittau beginnt, steht am Anfang des Programms um 18 Uhr die Eröffnung einer Foto-Ausstellung im Gosener Brandenburgraum. Aufgrund eines Aufrufs sind 36 meist historische Aufnahmen zusammengekommen, berichtet Christoph Geyer von der Kunstgalerie Animus, der sich um die Ausstellung gekümmert hat.

"Die meisten stammen aus den Beständen des Heimatvereins Gosen, einige auch von mir", sagt der Grafiker und Kunstlehrer, der seit 1998 in Gosen wohnt. Geyer hat alle Fotos auf A 4 gebracht und zum Teil nachbearbeitet, so dass Gesichter erkennbar geworden sind, wo das im Original nicht der Fall ist, berichtet er.

Das Hauptprogramm beginnt aber am Sonnabend rund um die Gosener Kirche mit Aufführungen von Vereinen, einem Zehntelmarathon, einem Tanzabend und, gegen 22 Uhr, einem großen Höhenfeuerwerk. Am Sonntag, 18. August, ist als weiterer Höhepunkt ein Umzug vorgesehen. Organisiert wird er von Thomas Kölling, der im Festkomitee mit von der Partie ist. Nach seiner Auskunft ist mit ungefähr 25 Teilnehmern zu rechnen. "Einige Details stehen noch nicht fest", sagt das Mitglied der Feuerwehr.

Um 12 Uhr sollen sich alle Beteiligten in der Eichwalder Straße, Höhe Bergpark, aufstellen, eine Stunde später soll sich der Umzug in Bewegung setzen. Am Dienstagabend wollen die Organisatoren weitere Einzelheiten klären.