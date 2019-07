Erster Spatenstich für die Orangerie

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Am Freitag wird erneut ein ereignisreiches Wochenende auf dem Schlossgut Altlandsberg eingeläutet. Diesmal jedoch ist dieses weniger durch Konzerte geprägt als durch verschiedene Facetten, die Altlandsberg der Eröffnung zur diesjährigen Kulturland-Brandenburg-Kampagne hinzufügt.

Wie in den meisten Vorjahren schon beteiligt sich die Stadt als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen im Land Brandenburg daran mit einem Beitrag unter dem Motto "Fontane 200" – im Verbund mit weiteren AG-Mitgliedern. Die Eröffnung der Info-Stelen "Stadtwärts – Zu Gast in der Mark" wird am Freitag eingebettet sein in mehrere Veranstaltungen.

Indes besitzt jeder einzelne Teil davon seinen eigenen Informations- beziehungsweise Unterhaltungswert und daher Anziehungskraft für unterschiedlichste Interessentengruppen.

So nimmt der Vereinsvorsitzende der Fördergesellschaft Schlossgut, Detlef Börold, neugierige Gäste und ständige Beobachter der Arbeiten auf dem historischen Areal mit auf einen Rundgang über die Schaustelle. Wer sich um 15 Uhr an der Stadtinformation einfindet, der kann an dieser Führung teilnehmen und sich zu den allerneuesten Entwicklungen kundig machen lassen.

Um 17 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung der Kulturland-Ausstellung im Schlossgut, begleitet von Grußworten und einer kleinen Präsentation durch die Hobbyschauspieler vom TiG, dem Theater im Gutshaus. Diese sind inzwischen der besseren Verständlichkeit wegen ausgestattet mit einigen Headsets – der jüngsten und auf Spenden basierenden Neuanschaffung des Vereins. Zur Übergabe der Miniatur des Schlossmodells im Juni konnte das unter Beweis gestellt werden.

Nachtwächter leuchtet heim

Gegen 17.30 Uhr geht es hinüber zu dem Ort, an dem der offizielle erste Spatenstich für die wiederzuerrichtende Orangerie erfolgen soll. Heimatvereinsmitglieder in ihren historischen Kostümen werden den Weg dorthin begleiten und so etwas zum historischen Flair beitragen.

Danach wird die Stadtkirche angesteuert, in der sich Interessierte über den Baufortschritt der Innensanierung informieren können. Weiter geht es zurück zum Domänenhof, wo das "theater 89" dem Publikum ein neues Sommerstück zeigen wird. Um 19 Uhr beginnt dort eine Aufführung von "Die deutschen Kleinstädter" von August von Kotzebue, einem Zeitgenossen Fontanes.

Zu guter Letzt bittet Altlandsbergs ehrenamtlicher Nachtwächter Horst Hildenbrand zu seinem Rundgang auf dem Schlossgut. Wer ihn begleiten will, sollte sich zu 20 Uhr an der Stadtinformation einfinden.

Theatertickets zu 14/erm. 7 Euro: Stadtinfo, Vorverkaufsstellen oder online bei reservix.de