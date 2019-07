Fahrzeughalle in Bruchmühle folgt im Herbst

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Von Schneckentempo kann an dieser Stelle keine Rede sein. Fast könnte der unregelmäßig auf der Landsberger Straße vorbeifahrende Betrachter meinen, einen Zeitrafferfilm an der Baustelle des neuen Bruchmühler Feuerwehrgerätehauses verfolgen zu können.

Im Januar hatte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) persönlich den Bescheid über den 55-prozentigen Zuschuss aus dem Landesetat in Höhe von 999 955 Euro im Bürgerhaus überreicht. Im April sind die Abrissarbeiten auf dem alten Gewerbestandort durch eine Görlitzer Firma in vollem Gange, es schürft und kracht und staubt. Im Mai wird bereits der Grundstein gelegt und zwei Monate später haben die Bauleute aus Jüterbog den Sozialtrakt im Rohbau fast fertig, geht es an die Fahrzeughalle, schreitet im rückwärtigen Raum der Abriss der alten Kfz-Werkstatt weiter voran.

Auftraggeber bisher zufrieden

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Stand der Arbeiten", erklärt Daniel Bergemann, der die Löschgruppe Bruchmühle der städtischen Freiwilligen Feuerwehr führt und zudem Stadtjugendfeuerwehrwart ist, "und wir haben neben dem begleitenden Neuenhagener Ingenieurbüro mit Kay-Uwe Zöller dazu noch einen tollen Partner mit viel Praxiserfahrung aus dem Baubereich der Stadtverwaltung."

Wie Alexander Winkler vom Führungsbereich Löschzug Stadt kann Bergemann diesmal an der wöchentlichen Bauberatung teilnehmen, weil beide gerade im Urlaub sind. Mit Andreas Bornemann vom Ingenieurbüro Seidel werden der Stand der Arbeiten erörtert und Detailfragen geklärt.

Innenausbau und Abriss

An der Giebelwand zur Fahrzeughalle hin waren die Eberswalder Gerüstbauer im Einsatz, damit dort Mauerwerks- und Betonierarbeiten fortgesetzt werden konnten. Nach den Zimmerleuten aus der Oberlausitz sind inzwischen Eisenhüttenstädter Dachdecker am Wirken. Die Fenster für das Gebäude sind eingebaut, die Türkonstruktionen folgen.

Nachdem der Prüfbericht für die Statik der Fahrzeughalle vorliegt, laufe nun auch die Werksplanung dafür, gibt Andreas Bornemann vom Ingenieurbüro auf Nachfrage Auskunft. Mit dem Aufbau der Stahlhalle mit sogenannten Sandwichpaneelen solle im Herbst begonnen werden.

Und während im Sozialtrakt der Innenausbau weitergeht und jetzt die Grundinstallation für die Elektrik ansteht, wird im hinteren Teil des Geländes jener Bereich freigelegt, wo künftig die Kameraden aus allen Löschgruppen der Stadt u. a. am 16-Meter-Turm trainieren können.