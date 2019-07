Außenstehender als lokaler Mediator

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Verwundert zeigt sich der Seelower Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Linke) über die derzeitige Situation in Sachen Verwaltungsstrukturreform in der Oderlandregion. "Wir waren uns noch Anfang vergangenen Jahres mit allen Kommunen der Modellregion einig, dass Änderungen nötig sind, um leistungsfähige Strukturen zu schaffen", sagt er. Es sei schwer verständlich, dass all das im Sande verlaufen ist bzw. stagniere.

Ministerium will klare Aussagen

Im Neuhardenberger Gemeinderat war informiert worden, dass es im August ein Treffen der Hauptverwaltungsbeamten geben wird, Seelow jedoch nicht eingeladen sei. Darüber hatte sich Neuhardenbergs neuer Bürgermeister Mario Eska sehr verwundert gezeigt. Seelows Rathauschef Jörg Schröder bestätigte am Montag auf MOZ-Nachfrage die Ausladung. Er habe sich schriftlich an alle Hauptverwaltungsbeamten gewandt und vorgeschlagen, dass man sich jetzt nach den Kommunalwahlen noch einmal an einen Tisch setzt. "Es gab von allen Absagen", bedauert er.

Er habe sich um so mehr über die jüngsten Signale aus Neuhardenberg gefreut, wonach es dort konkrete Vorschläge gibt, die Stadt in den Strukturprozess zu involvieren. Schröder bestätigte die Forderung des Innenministeriums, wonach es bis zum 1. Oktober zumindest eine Willensbekundung der Region geben müsste, ob man weiter daran arbeite, zumindest eine Verwaltung zu reduzieren. Ansonsten sind die ersten 500 000 Euro, die für die Schaffung des gemeinsamen Verwaltungssitzes in der ehemaligen Sparkasse (damals mit Beschluss aller Gemeindevertretungen der Oderlandregion) vom Ministerium bewilligt wurden, zurück gezahlt werden.

Auch Mitverwaltung möglich

In Absprache mit dem Stadtverordnetenvorsteher hat die Verwaltung für alle Abgeordneten einen dicken Ordner mit allen Beschlüssen, Terminen und Beratungen der letzten beiden Jahre erstellt. Der geht allen in dieser Woche zu. "Die Abgeordneten sollen einen Überblick erhalten und für weitere Gespräche gerüstet sein", so Schröder. Nötig sei es aus seiner Sicht, alle Varianten, die das Gesetz bietet, zu beleuchten.

Vergangene Woche hat sich Axel Müller, ehemaliger Bürgermeister von Vetschau, im Rathaus vorgestellt. "Er bietet an, in diesem Prozess als Mediator zu wirken", erläutert Schröder. Er hofft, dass das Umland dieses Angebot annimmt. Müller hatte als Mediator in Elbe-Elster, wo inzwischen einen Verbandsgemeinde gebildet wurde, begleitet. Als erster Schritt wäre auch das Modell der Mitverwaltung möglich, sieht es Jörg Schröder.