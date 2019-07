Ein Mußetag im Oderbruch

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Als im Frühjahr in dieser Zeitung über den Oderbus berichtet wurde, stand für Anke Süßbier und Karin Pirschel schnell fest: "Den probieren wir aus." Die Idee sei einfach cool, fanden die beiden Nachbarinnen aus Neugersdorf. Inzwischen waren die beiden tatsächlich auf Tour und wollten ihre Erlebnisse nicht für sich behalten. "Wir haben den ersten Bus ab Bad Freienwalde genommen", erzählt Anke Süßbier. Das Auto hätten sie am Marktplatz abgestellt. "Wir waren uns allerdings nicht einig, ob wir schon in Schiffmühle aussteigen oder nicht." Und dann sollte an diesem Tag das Thermometer ja bis zur 40-Grad-Marke klettern. "Letztlich sind wir in Neulietzegöricke gelandet, denn da waren wir noch nie." Den gut gefüllten Picknick-Rucksack hätten sie im Kolonisten-Kaffee stehen lassen dürfen. "Und dann haben wir uns alle Häuser angeschaut", sagt Karin Pirschel. Zwei Stunden Zeit bis zur nächsten Abfahrt seien doch etwas viel für den kleinen Ort. Da sie Hop-on-, Hop-off-Busse zum Beispiel gut aus Berlin kennt, habe sie da einfach andere Vorstellungen. "Aber vielleicht hätten wir uns auch besser vorbereiten sollen", räumt sie ein.

Mehr Nutzer gewünscht

Anke Süßbier hätte sich vor allem mehr Mitfahrer gewünscht. "Wir waren gerade mal vier." Lobend erwähnt sie die Erläuterungen vom Band im Bus. "Ich hätte zwar gern mehr gewusst, aber unter dem Aspekt, dass Leute nur von A nach B wollen, erfährt man wohl genug." Schön sei auch gewesen, dass sie in Neulietzegöricke direkt angesprochen worden sind. "Wir saßen mit unserem Kaffee auf einer Bank vor der Kirche und wurden eingeladen, die Probe eines Organisten mit zu erleben." Über einen Feldweg und dann direkt an der Oder entlang seien sie später zu Fuß weiter nach Zollbrücke. "Die Deichscharte kannten wir schon, aber wir haben gern im Gasthaus bei Olaf Lapp Pause gemacht, Postkarten gekauft und sogar Briefmarken bekommen." Zudem sei die jüngste Ausgabe des Heimatbuches "Viadrus" in den Rucksack gewandert.

"Das war ein richtiger Mußetag im Oderbruch", blickt Anke Süßbier zurück und fragt sich, wer mit dem Wort heute überhaupt noch etwas anfangen kann und weiß, was Muße bedeutet. "Wir haben uns des Lebens und des Tages erfreut. Entschleunigt passt da einfach nicht. Das ist für mich ein Stadtbegriff." Glücklicherweise hätten sie in der "Randwirtschaft", die sie ebenfalls ausprobieren wollten, noch einen Tisch bekommen. "Eine Reservierung ist nur zu empfehlen." Das Stück "Die Glut" mit Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann, den Gründern des Theaters am Rand, habe ihnen gut gefallen. Später beim Austritt seien sie auch nach ihren Erfahrungen mit dem Bus gefragt worden. Doch die seien ja noch weitergegangen. "Wir haben den Parkplatz nach MOL-Kennzeichen abgesucht, weil uns die nächste Abfahrt nach Bad Freienwalde zu spät war. Aber die findet man ja kaum." Kurz entschlossen seien sie mit dem Bus nach Wriezen gefahren, doch die Regionalbahn sei schon weg gewesen. Verdutzt hätten zwei Berliner zudem darauf reagiert, dass der letzte Bus in Bad Freienwalde nicht mehr am Bahnhof hielt, wo sie ihr Auto abgestellt hatten. Und auch wenn der Tag mit Einkehr und Theatereintritt etwas mehr gekostet hat, so hält Anke Süßbier 2,70 Euro für die Busfahrt für zu preiswert.

