Geschäftsführer Agentur für Arbeit, Jochem Freyer: "Arbeit wird anders sein"

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sperriger Namen: Qualifizierungschancengesetz. Damit soll Weiterbildung erleichtert werden. Seit Januar ist es in Kraft. Ina Matthes fragte Jochem Freyer, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder): Wer kann wie davon profitieren?

Herr Freyer, dass die Arbeitsagentur Weiterbildung fördert ist ja nicht neu. Was ist denn jetzt aber anders beim Qualifizierungschancengesetz?

Mit dem Gesetz werden die Fördermöglichkeiten für Menschen ausgebaut, die im Job stehen. Das unterstützen wir zwar auch bislang schon. Aber bisher wurden überwiegend Angebote für ungelernte oder gering qualifizierte Arbeitnehmer gefördert, die zu einem anerkannten Abschluss führen. Neu ist, dass auch Kosten erstattet werden für Qualifizierungen, die keinen Berufsabschluss zum Ziel haben. Das können Weiterbildungen, Anpassungsfortbildungen oder Erweiterungsqualifizierungen sein, die aber mindestens 160 Stunden umfassen. Außerdem steigen die Fördersätze, und es können auch größere Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern nun gefördert werden.

Gibt es eine Altersgrenze für Arbeitnehmer?

Nein, die gibt es nicht. Unterstützt werden können beispielsweise auch Arbeitnehmer, die 55 Jahre und älter sind.

Das heißt, diese Förderung ist offen für alle und jeden?

Sie ist offen für alle und jeden. Aber wir fördern nicht alles und jedes. Die Qualifizierung muss schon für die Arbeit erforderlich sein und dazu dienen, Fähigkeiten zu erwerben, die im Job künftig gebraucht werden. Es geht letztendlich darum, den Arbeitnehmer fit zu machen für die Aufgaben der Zukunft.

Welche Aufgaben sind das?

So verändert unter anderem die Digitalisierung die Wirtschaft. Es gibt keine Tätigkeiten, die nicht in irgendeiner Art betroffen sind. Die Qualifizierungen sollen Arbeitnehmern helfen, diesen Wandel zu bewältigen und nicht deshalb arbeitslos zu werden.

Gefährdet die Digitalisierung Jobs?

Die Arbeit wird uns nicht ausgehen, aber sie wird anders sein. Im Bereich der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) – in den Kreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie der Stadt Frankfurt (Oder) – leben derzeit 116 591 Menschen im Alter zwischen 50 und 65 Jahren und 54 536 Kinder und Jugendliche bis zu 15 Jahren. In den nächsten 15 Jahren gehen jene in Rente, die jetzt älter sind als 50. Die nachwachsende Generation wird sie aber aus heutiger Sicht nicht einmal zur Hälfte ersetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit ist also rein quantitativ gesehen nicht zu erwarten. Qualifizierte Arbeitskräfte hingegen werden noch knapper. Wir müssen viel dafür tun, damit die Situation auf dem Arbeitsmarkt so gut bleibt, wie sie derzeit ist. Das bedeutet auch, dass Arbeitnehmer sich auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten müssen.

Was fördern Sie zum Beispiel?

Wir haben beispielsweise einen Antrag bekommen für eine Softwareschulung für Mitarbeiter einer Tischlerei. Dabei wird der Umgang mit Programmen für technische Zeichnungen gelehrt, mit denen man 2D- und 3D-Objekte modellieren kann. Der Lehrgang dauert anderthalb Monate in Vollzeit. Die Agentur für Arbeit übernimmt die Lehrgangskosten in voller Höhe und die Lohnkosten in dieser Zeit zu 75 Prozent.

Würde auch ein Kurs für Bürosoftware gefördert, sagen wir Tabellenkalkulation mit Excel?

Das hängt vom konkreten Fall ab. Wichtig ist, es muss eine Weiterbildung sein, mit der ein Arbeitnehmer auf neue Anforderungen innerhalb seiner Branche vorbereitet wird. Sie darf nicht speziell nur für die aktuellen Aufgaben an einem konkreten Arbeitsplatz in einem Betrieb zugeschnitten sein. Wir bieten eine Qualifizierungsberatung für die Unternehmen an. Arbeitnehmer können sich gleichfalls bei ihrer Arbeitsagentur vor Ort beraten lassen.

Muss der Chef die Qualifizierung beantragen oder kann auch der Arbeitnehmer aktiv werden?

Beide sollten miteinander sprechen. Am Ende ist es der Arbeitgeber, der den Antrag stellt. Er kann sich dafür an den Arbeitgeberservice der Agentur wenden.

Die Allgemeinheit finanziert Weiterbildung in Unternehmen. Müsste das nicht aber grundsätzlich Sache der Firmen sein?

In Unternehmen heißt es oft: In schlechten Zeiten fehlt das Geld für Weiterbildung und in guten die Zeit. Es ist im Grunde schon Sache der Betriebe. Die innerbetriebliche Qualifizierung wird ihnen auch nicht abgenommen. Aber wenn ein Mitarbeiter eine Weiterbildung belegt, dann reißt das auch immer eine Lücke. Das ist vor allem für kleine und mittlere Firmen schwierig, deshalb werden sie besonders gefördert. Die Allgemeinheit geht mit diesem Gesetz in Vorleistung, auch, um einen Impuls zu setzen.

Wie ist die Resonanz bisher?

Die ausdrückliche Nachfrage zum Qualifizierungschancengesetz ist bisher eher niedrig. Ich denke, das Gesetz muss erst noch bekannter werden. Wir informieren dazu und würden uns mehr Anfragen von Unternehmen wünschen. Ich rechne mit höchstens 100 Anträgen in diesem Jahr.