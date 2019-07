Löhne in Brandenburg legen um vier Prozent zu

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der mittlere Bruttolohn für Vollzeitbeschäftigte in Brandenburg lag Ende 2018 bei 2593 Euro pro Monat. Das sind 100 Euro beziehungsweise vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie eine aktuelle Auswertung der Bundesagentur für Arbeit zeigt.

Die Löhne in der Mark stiegen damit stärker an als im Bundesdurchschnitt, wo das Plus gegenüber dem Vorjahr bei drei Prozent lag. Die mittleren Verdienste in Brandenburg liegen nun bei 78,5 Prozent des Bundesniveaus, im Vergleich zu 2014 eine Verbesserung um fast drei Prozentpunkte.

"Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Berlin und Brandenburg spiegelt sich nicht nur in sinkenden Arbeitslosenzahlen wider, sondern sie kommt auch bei den Arbeitnehmern im Portmonee an. Das ist erfreulich, dennoch muss der Aufholprozess weitergehen", kommentiert Bernd Becking, Regionalchef der Bundesarbeitsagentur.

Unter den Ost-Ländern liegt Brandenburg knapp hinter Sachsen-Anhalt an der Spitze. Bundesweites Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern mit 2496 Euro. Vergleicht man die Brandenburger Gehälter mit denen im Westen Deutschlands, tun sich allerdings nach wie vor gewaltige Lücken auf. Selbst im nicht für großen Reichtum bekannten Nordrhein-Westfalen liegen die mittleren Bruttolöhne 800 Euro über den hiesigen. Und in Berlin kann man im Schnitt 650 Euro mehr verdienen als in Brandenburg.

Auffällig an den Zahlen der Arbeitsagentur ist, dass Frauen in Brandenburg gut 100 Euro mehr verdienen als Männer – vermutlich immer noch ein Erbe der DDR und ihrem Ausbildungssystem, das Frauen häufig gut dotierte Jobs bescherte. Innerhalb Brandenburgs werden in Potsdam die höchsten Löhne gezahlt, gefolgt von den anderen kreisfreien Städten. Der mittlere Verdienst liegt in der Landeshauptstadt bei 3073 Euro. Top-Landkreis ist Oberhavel mit 2695 Euro, die rote Laterne hat Elbe-Elster mit 2324 Euro. Am stärksten zugelegt haben die Löhne im Vergleich zu 2017 in Oberspreewald-Lausitz – und zwar um sechs Prozent.