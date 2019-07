Millionen für Frankfurter Schulneubauten

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bis Montag hatten die 15 Architektenbüros Zeit, ihre Arbeiten einzureichen. Ihre Entwürfe für den Ergänzungsneubau an der Oberschule Heinrich von Kleist werden nun geprüft, am 21. August tagt das Preisrichterkolloquium. Dann werden die Sieger dieses nichtoffenen Realisierungswettbewerbs gekürt: Der Erstplatzierte bekommt 17 500 Euro, für den zweiten Platz gibt es 10 500 Euro und für Platz 3 sind 7000 Euro vorgesehen. Die Bewerber kommen zum Teil aus der Region, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands, etwa aus Niedersachsen, erzählt Ellen Otto, Leiterin des Sport- und Schulverwaltungsamtes.

Die Ausschreibung war nötig geworden, weil die Schule nicht mehr genügend Platz für die derzeit 310 Schüler hat. Durch den Erweiterungsbau sollen knapp 1100 Quadratmeter zusätzliche Fläche zur Verfügung stehen. Wann und für wie viel Geld gebaut wird, ist allerdings noch offen.

Konkreter sind die Pläne für den Neubau von Haus 2 an der Oberschule Ulrich von Hutten. Noch diesen Oktober soll es losgehen, knapp zwei Jahre lang wird gebaut. Die Containeranlage ersetzt auch während der Bauzeit weiterhin das alte Haus 2. Gebaut werden soll für 8,2 Millionen Euro. Vom Land kommt eine Unterstützung in Höhe von 6 Millionen Euro. Einen Realisierungswettbewerb wie an der Kleist-Oberschule hatte es auch hier gegeben, vor gut zwei Jahren gewann diesen ein Architekten-Team aus Berlin. Zwölf Arbeiten wurden zuvor zum Wettbewerb zugelassen, 22 500 Euro Preisgeld gab es damals für den 1. Platz. Aktuell wird die europaweite Ausschreibung für den erweiterten Rohbau vorbereitet, wie das Zentrale Immobilienmanagement (ZIM) mitteilt.

Nicht neu gebaut, wohl aber komplett saniert wird Haus E am Oberstufenzentrum (OSZ). "Die ersten Vorplanungen sind gemacht", sagt Ellen Otto. Aktuell läuft eine EU-weite Ausschreibung, wann es dort losgeht sei noch "ganz offen". Die Arbeit von Architekten wird in Deutschland in neun Leistungsphasen aufgeteilt – für die Arbeit am OSZ werden gerade die ersten drei vorbereitet: die Grundlagenermittlung, die Vorplanung und die Entwurfsplanung.

Behindertengerechter Ausbau

Für das Gauß-Gymnasium ist zwar ebenfalls kein Neubau vorgesehen, jedoch zwei Maßnahmen für insgesamt 2 Millionen Euro. Zunächst steht im dritten und vierten Quartal dieses Jahres der zweite Bauabschnitt der Dachsanierung bevor. Vor zwei Jahren wurden für den ersten Bauabschnitt 600 000 Euro ausgegeben, Teil zwei wird nun etwa 400 000 Euro kosten. Aktuell wird noch nicht gebaut, das ZIM erarbeitet, welche Leistungen ausgeschrieben werden.

Außerdem steht der behindertengerechte Ausbau der Schule an. Wie das ZIM mitteilt, wurde Ende Juni das überarbeitete Brandschutzkonzept zur Prüfung eingereicht. Bereits bei der Bildungsausschusssitzung im April hieß es, "der behindertengerechte Ausbau geht nicht voran". Noch liegt kein Fördermittelbescheid vor, von diesem hängt auch die Bauzeit ab. Voraussichtlich 1,6 Millionen Euro kostet der Ausbau.