Kilometer für Eberswalde sammeln

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Auf den Sattel, fertig, los! Die Barnimer Kreisstadt ruft die Eberswalder auf, nach den Ferien wieder kräftig in die Pedale zu treten und für die Kommune Kilometer zu sammeln. Am 1. September fällt der Startschuss für die Auflage 2019 von "Stadtradeln", einem bundesweiten Wettbewerb, den das Klima-Bündnis seit 2008 ausrichtet. Um ein Zeichen für vermehrte Radförderung in den Kommunen zu setzen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Spaß am Fahrradfahren zu fördern. Eberswalde beteiligt sich zum vierten Mal an der Aktion. Es gilt, das Ergebnis vom Vorjahr zu toppen. Damals erstrampelten 487 Eberswalder insgesamt eine Strecke von 78 587 Kilometern und sparten so 11 159 Kilogramm Co2.

Die Spielregeln sind denkbar einfach: Teilnehmen können alle, die in Eberswalde wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein angehören. Jeder Radler muss sich bei der Anmeldung einem Team anschließen oder ein eigenes gründen, welches aus mindestens zwei Personen besteht. Alternativ steht das "offene Team" für alle zur Verfügung. Ob allein oder in der Mannschaft, ob die Radpartie am Wochenende oder der Weg ins Büro, jeder Kilometer zählt. Für den dreiwöchigen Contest hat die Stadt ein vielfältiges Radkulturprogramm als Begleitung zusammengestellt, u. a. mit kostenfreien Radreisevorträgen.

Anmeldungen ab sofort unter:www.stadtradeln.de/eberswalde