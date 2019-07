Neptunfest mit oder ohne Bootskorso

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Das Neptunfest in Kremmen ist nicht in Gefahr, betont Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB). Das Familienfest findet bei freiem Eintritt diesen Sonntag von 14 bis 18 Uhr am Kremmener See statt, direkt an der SeeLodge. Koop sah das von ihm und wenigen weiteren Ortsbeiratsmitgliedern organisierte Event auf der Kippe stehen.

Ein Hinweisgeber hatte die Polizei informiert, dass der Bootskorso nicht rechtmäßig angemeldet worden sei. "Das Landesamt für Umwelt und Wasserwirtschaft muss das nun genehmigen", sagt Koop. Er hätte davon keine Kenntnis gehabt. "Da kann einem schon der Spaß vergehen", sagt er. Er hätte sich einen direkten Kontakt gewünscht, schließlich werde das Fest ehrenamtlich und von Laien im Veranstaltungssektor auf die Beine gestellt – mit Hilfe von 2 000 Euro aus dem Haushalt.

Der Jugendclub wird in diesem Jahr erneut die Neptuntaufe durchführen. Bis zu 20 Kinder können getauft werden. Anmelden können Eltern ihren Nachwuchs bis Sonnabend im Jugendclub oder Sonntag vor Ort. Sollte der Bootskorso über das Wassre schippern, wird eine Jury die schönsten Boote prämieren. Platz eins erhält 150 Euro, Rang zwei 100 und der Drittplatzierte 50 Euro. Ein Clown aus Neustrelitz sorgt für Unterhaltung auf der Festwiese.

Noch werden Akteure für das Bühnenprogramm gesucht. "Wer etwas Kulturelles machen möchte, für den steht die Bühne offen", sagt Koop. Interessierte melden sich bei ihm unter 033055 70101. Im vorigen Jahr zählte die Wiederbelebung des Familienfestes rund 400 Gäste.