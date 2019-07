Schorfheider protestieren gegen Strom-Trasse

© Foto: via www.imago-images.de

Schorfheide (MOZ) Die Bürgerinitiative "Biosphäre unter Strom" wehrt sich weiter gegen die Pläne eine riesige Stromleitung durch die Landschaft im Oberbarnim zu bauen. Das gefährde die Gesundheit von Mensch und Tier. In einer Stellungnahme kritisiert Harald Lindner, Sprecher der Bürgerinitiative, den Plan eine 380 Kilovolt-Freileitung durch die Schorfheide zu bauen. Lindner kritisiert, dass die Frist für Stellungnahmen mitten in die Sommerferien gelegt wurde. Das sei schlechter Stil, der die Beziehung zwischen Ausbaugegnern und Betreibergesellschaft unnötig be­laste.

Die Bürgerinitiative weist dabei die vom Betreiber erhobene Behauptung zurück, dass es kein Risiko für rund 15 seltene Vogelarten im Naturschutzgebiet gebe. Entsprechende Gutachten der Bürgerinitiative "Unter Strom" hätten nachgewiesen, dass es für mindestens fünf Vogelarten (Teichhuhn, Wachtel, Waldschnepfe, Star und Ringeltaube) eine erhebliche Gefahr durch die Stromtrasse besteht. Die Firma 50Hertz weigert sich seit Jahren unterirdische Stromleitungen im Naturschutzgebiet zu verlegen - aus Kostengründen. Bei der Verlegung der EUGAL-Erdgasleitungen im östlichen Barnim sehe man, wie es die Erdgasnetzbetreiber schaffen konfliktarm, zügig und reibungslos Rohre zu verlegen, so Lindner. Der Streit um die geplante 380 kV-Freileitung mit einer Länge von 115 km währt dagegen schon zwölf Jahre, so Lindner weiter. Wenn sich 50Hertz bereit erklärt hätte, in den sensiblen Gebieten das Starkstromkabel als Erdkabel zu führen, hätte die Leitung schon längst fertig sein können. Lindner kritisiert ferner, dass auch das Infrastrukturministerium nicht eingegriffen und unterstützt habe bei der Idee eine Zusammenarbeit zwischen EUGAL-Trasse und 50Hertz-Stromtrasse zu erreichen. Die Bürgerinitiative geht davon aus, dass nach den Sommerferien, aber noch vor der Landtagswahl ein neuer Planfeststellungsbeschluss ergeht, der gegebenenfalls wieder beklagt werden wird.