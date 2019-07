Wasser und Gartenboden testen

Roland Becker

Velten (MOZ) Welche Nitratkonzentration und welchen ph-Wert das Trinkwasser hat, das zuhause am Hahn gezapft wird, untersucht die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie aus Mittweida am Montag, 5. August, von 17.15 bis 18.15 Uhr im Veltener Bürgerhaus, Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21. Nötig ist es, zirka einen Liter frisch abgefülltes Wasser in einer Mineralwasserflasche mitzubringen. Der sofort durchgeführte Test kostet zehn Euro. Für 29 Euro wird der Nährstoffgehalt von Gartenerde ermittelt. Dafür müssen Proben an mehreren Stellen im Garten genommen werden, die es auf 500 Gramm bringen. Das Testergebnis wird zugeschickt.