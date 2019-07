Ziethener erzielen erste Erfolge beim Radweg

Susan Hasse

Klein Ziethen (MOZ) Die Bürgerinitiative Radweg Klein Ziethen lässt nicht locker. Am Freitag hatte die Bürgerinitiative zu einer weiteren Demonstration aufgerufen, um auf den fehlenden Radweg entlang der Bundesstraße B 198 hinzuweisen. Rund 70 Fahrradfahrer kamen und auch der Blaue Robus-Bus des RBB-Fernsehens war dabei. Der alte DDR-Bus des Fernsehsenders ist immer dann im Einsatz, wenn Bürger Probleme haben und an der Behördenwillkür verzweifeln. Am Samstagabend lief der Beitrag aus Klein Ziethen in der Sendung "Brandenburg Aktuell". In Klein Ziethen ist ein Radweg das Problem. Der Weg für Radler endet derzeit mitten im Feld, die Bundesstraße B 198 ist teilweise für Fahrräder gesperrt und so ist es schwer möglich mit dem Fahrrad nach Angermünde zu kommen.

Problembaustelle B 198

Eigentlich hätte der Landesbetrieb Straßenwesen im Zuge der Verbreiterung der Straße auch den Radweg bauen müssen. Das wurde allerdings im Eifer des Gefechts beim vorzeitigen Abbruch der Arbeiten vergessen. Nun fühlt sich niemand zuständig. Nach Aussagen des Landesbetriebs Straßenwesen werde der Radweg gebaut, wenn auch das Ziethener Kreuz neu gemacht wird. Das kann jedoch dauern.

Auch die Politik hat das Thema für sich entdeckt, schließlich ist im September Landtagswahl. Allein schon der Bau des 1500 meterlangen Stückes wurde die Bundesstraße mehr als ein Jahr lang vollständig für den Verkehr gesperrt, am Ende wurden die Bauarbeiten vorzeitig abgebrochen, um die Vollsperrung aufzuheben. Der Landesbetrieb Straßenwesen und die Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) mussten einiges an Kritik einstecken für den "BER der Uckermark". 15 Monate war die wichtige Verkehrsader voll gesperrt, am Ende wurde der Ausbau nach der Hälfte abgebrochen.

Nun will der Barnimer Landrat Daniel Kurth (SPD) am 9. August alle Akteure an einen Tisch holen und über Lösungsmöglichkeiten sprechen. "Wir wollen einen Kompromiss ausloten", kündigt Vizelandrat Holger Lampe an, der am Freitag auch in Klein Ziethen war.

Bilderstrecke Klein Ziethener kämpfen für Radweg Bilderstrecke öffnen

Das Ergebnis ist allerdings noch offen, denn die Entscheidung liege letztlich beim Landesbetrieb bzw. dem Infrastruktur-Ministerium, so Lampe. "Ich setze mich bestmöglich und massiv ein", verspricht er vor laufender Kamera.

Geht es nach der Bürgerinitiative liegt eine Lösung zum Greifen nah: "Es müsste lediglich 300 Meter Radweg als Lückenschluss zum Schmargendorfer Weg gebaut werden", erklärt Kerstin Paal. Erst darauf zu warten, bis das Ziehthener Kreuz neu gebaut wird, würde zu lange dauern. Den Radweg übers Feld zum Schmargendorfer Weg zu schaffen, wäre dagegen schnell realisierbar. Das entsprechende Stück Land sei sogar schon als eigenes Flurstück im Grundbuch eingetragen, heißt es. Auch der Ziethener Bürgermeister Michael Dupont steht hinter den protestierenden Bürgern: Öffentlicher Protest sei das beste Mittel. Seine Gemeinde könnte auch gegen die Landesregierung und die Baubehörde klagen. Schließlich haben sie die beauftragten Planungen nicht ausgeführt. Derartige Rechtsprozesse seien allerdings teuer, langwierig und mit offenem Ausgang, so der Bürgermeister.

Keiner will verantwortlich sein

Bürgermeister Dupont plädiert für diese kurzfristig machbare Lösung. Er unterstützt das Anliegen der Bürgerinitiative. Kerstin Paal und er haben allerdings gebremste Erwartungen an das Treffen im August. "Die Verantwortung wird immer hin- und hergeschoben", so Paal. Einen Tag nach dem Treffen ist jedenfalls wieder eine Fahrrad-Demo anberaumt. "Wir kämpfen bis die Bagger rollen", gibt Kerstin Paal die Marschroute vor.