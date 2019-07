Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Die Polizei sieht bislang offiziell noch keinen Zusammenhang, aber der Verdacht liegt nahe: Autodiebe haben es zurzeit wohl auf weiße Mercedes-Sprinter abgesehen.

Am vergangenen Wochenende wurde ein solches Fahrzeug – fast neu – in Schwante gestohlen. Es war auf dem Parkplatz gegenüber von der Bäckerei Plentz aufgestellt. Das teilte die Polizeidirektion Nord am Dienstag mit.

Bereits in der Vorwoche waren mehrere Fahrzeuge dieser Marke in Hennigsdorf entwendet worden. Der Gesamtschaden liegt mittlerweile bei weit über 100 000 Euro.

Außerdem ist am vergangenen Wochenende in Kremmen ein weißer BMW X3 gestohlen worden.