Claudia Duda

Nassenheide (MOZ) Großer Schreck für die Bewohner eines Hauses in Nassenheide. Wie die Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte, hatten sich in der Nacht zwei Täter Zugang über die Terrasse verschafft. Die Tür sei nicht verschlossen gewesen.

Durch die Geräusche im Haus wurden die Bewohner wach. Sie überraschten die beiden unbekannten Täter, die sofort die Flucht ergriffen. Sie konnten dennoch Bargeld, Gutscheine und den Haustürschlüssel mitnehmen, so dass insgesamt ein Schaden von etwa 350 Euro entstand.