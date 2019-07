Claudia Duda

Neuruppin (MOZ) Vor allem auf das Bargeld hatten es Diebe in der Nacht auf Dienstag in Neuruppin abgesehen. Sie hebelten die Fenster zu einem Imbiss in der Artur-Becker-Straße auf und brachen die Tür zum Büro auf.

Wie die Polizeidirektion Nord mitteilte, wurde die Kasse mit Bargeld mitgenommen. Außerdem knackten die Täter einen Spielautomaten, um an das Bargeld in diesem Gerät zu kommen.

In der Heinrich-Rau-Straße wurde ein weiterer Imbiss Opfer von Dieben. dort wurde ebenfalls die Kasse gestohlen. Die Polizei ermittelt.