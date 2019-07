Bogenfüchse wollen Meisterschaft austragen

Simone Weber

Rathenow Den Sommer über besucht Landrat Roger Lewandowski (CDU) verschiedene Vereine und Institutionen im Havelland. Beim Rathenower Bogenfüchse e.V. griff er unlängst zum Hauptbestandteil des dort ausgeübten Sports.

"Bogenschießen ist vor allem in Süd- und Westdeutschland verbreitet", erzählte Gründungsmitglied Sören Prume seinem Gast. "In Ostdeutschland ist dieser Sport immer noch selten vertreten. Unser Verein war vor Jahren einer der ersten, der das Bogenschießen hier hergebracht hat."

Am Wolzensee schießen die Mitglieder auf dreidimensionale Attrappen. Die Bogenfüchse haben schon einige erfolgreiche Sportler hervorgebracht. So wurde die heute 14-jährige Alina Golze 2016 Vizeeuropameisterin in Österreich und im Jahr darauf in Italien Vizeweltmeisterin in ihrer Altersklasse. Ihr drei Jahre jüngerer Bruder wurde vor drei Jahren Dritter bei den Europameisterschaften. Auch ihr Vater, Daniel Golze, ist erfolgreich. Im 3-D-Sport wurde er in diesem Jahr im Sauerland Deutscher Meister. Ende August muss er seinen Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Niedersachsen verteidigen.

Am 3./4. Oktober wird in Torgelow/Mark das Finale der bundesweiten Bowhunter-Liga ausgetragen. Derzeit ist Daniel Golze Erster der Liste. Familie Golze trat Ende 2014 in den Verein ein, der damals noch Funbox e.V. hieß und unter anderem auch die damalige Halle auf der Magazininsel betrieb. Vor zwei Jahren benannte sich der Verein um, und im vorigen Jahr wurde Daniel Golze zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Aber auch andere Bogenfüchse sind erfolgreich. Etwa Sören Prumes Sohn Ben, der in den letzten Jahren bereits jeweils zwei Europameister- und Weltmeistertitel holen konnte.

Während seines Besuchs probierte sich Roger Lewandowski erstmals selbst am Sportbogen aus. Nach kurzer Einweisung durch Sören Prume und mit ein paar Tipps zur Handhabung traf der Landrat sogleich die Scheibe.

Am 10. August trägt der Verein sein nächstes Vereinsturnier aus. Für die nächsten Jahre hat sich der Rathenower Bogenfüchse e.V. einiges vorgenommen. 2020 will man am Wolzensee ein überregionales Bowhunter-Turnier austragen. Für das Frühjahr 2021 ist es Vereinsziel, die Deutschen Meisterschaften in der 3-D-Jagd mit 220 bis 250 Teilnehmern nach Rathenow zu holen.

Die Rathenower Bogenfüchse haben 47 Mitglieder, davon 17 Kinder und Jugendliche. Das jüngste Vereinsmitglied ist sechs Jahre und das älteste 70. Auf dem Vereinsgelände trainierten früher einmal die Faustballer der BSG Motor Rathenow. Mit reichlich Eigenleistung und auch Fördermitteln des Goldenen Plans des Landkreises hat der Verein das alte Vereinsgebäude saniert.