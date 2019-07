Wer kandidiert wo?

René Wernitz

Havelland (MOZ) Zur Landtagswahl am 1. September bestehen 44 Wahlkreise (WK) in Brandenburg. Das Havelland ist dabei dreigeteilt. Im Osten bilden die Gemeinden Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien mit der Stadt Falkensee den WK 6 (Havelland II). In der Mitte befindet sich der WK 5 (Havelland I) mit der Städten Nauen und Ketzin/Havel, den Gemeinden Brieselang und Wustermark sowie den Ämtern Friesack und Nennhausen. Zum WK 4 (Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III) gehören die Städte Rathenow und Premnitz, die Gemeinden Milower Land und Wusterhausen/Dosse sowie die Ämter Rhinow und Neustadt/Dosse.

Wenn also etwa in Kotzen (Amt Nennhausen) und Wassersuppe (Amt Rhinow) nicht die selben Direktkandidaten auf Plakaten zu sehen sind, liegt das daran, dass die Orte zu verschiedenen Wahlkreisen gehören. Das Online-Portal Abgeordnetenwatch.de verschafft den Überblick. Mit wenigen Klicks ist näheres über die Leute zu erfahren, die mit den Erststimmen in den Landtag gewählt werden wollen.

Im WK 5 werden Petra Budke (Bündnis’90/Die Grünen), Christian Ehrecke (BVB/Freie Wähler), Johannes Funke (SPD), Andrea Johlige (Die Linke), Dominik Kaufner (AfD), Volkmar Richter (FDP) und Marcus Welzel (CDU) auf den Stimmzetteln stehen. Ebenso viele Direktkandidaten sind es im Wahlkreis 4: Christian Engelland (FDP), Katja Poschmann (SPD), Stefan Behrens (Bündnis’90/Die Grünen), Kai Berger (AfD), Dieter Dombrowski (CDU), Christian Görke (Die Linke) und Uwe Litfin (BVB/Freie Wähler). Zu dem Abgeordnetenwatch.de-Service gehört die Möglichkeit, den Kandidierenden Fragen zu stellen. Wenn sie Antworten, kann das von jedermann nachgelesen werden. Es wird zudem angezeigt, wie hoch die Antwortquote ist.

Gegenwärtig wird vom Service noch nicht so viel Gebrauch gemacht. Stand Dienstagmittag wurden aus dem WK 4 heraus zwei Fragen an den FDP-Kandidaten Engelland und eine Frage an SPD-Kandidatin Poschmann gerichtet. Beide antworteten und liegen daher bei 100 Prozent. Indes gab es noch keine Fragen aus dem WK 5. Im Wahlkreis 6 wurden schon acht Fragen gestellt. Dort gibt es acht Direktkandidaten. Drei Fragen wurden an Ines Jesse (SPD) gerichtet, die aber noch unbeantwortet sind.