Ein kleines, feines Festival

Anja Linckus

Borkheide (MOZ) Zwei tolle Tage und ein abruptes Ende erlebten die rund 1200 Besucher des Open Air Festivals "Baum & Borke", das am vergangenen Wochenende auf dem Flugplatz Borkheide begangen wurde. In zweiter Auflage ehrenamtlich durch den Potsdamer Verein "Tumult" organisiert, waren Familien und Festivalliebhaber eingeladen, den insgesamt elf Bands, die am Freitag und Sonnabend auf der Bühne standen, zu lauschen und das reichhaltige Rundumprogramm - bestehend aus einem Foodmarket mit regionalen veganen, vegetarischen und Fleischprodukten sowie Getränken wie der Brandenburger Bierstraße, einem Schminkstand, einem Vorlesetipi, einem aufblasbaren Piratenboot für die Kinder und einem Zauberer - zu genießen.

Neben regionalen Acts kamen die Künstler erneut aus ganz Deutschland um den Wald zu rocken. Nach den Berliner Bands Kicker Dibs, Arionce und Dauerwelle Wasserstoff am Freitag, waren die Auftritte der Berliner Marie Bothmer, des Potsdamers Dominic Donner, Kowsky aus Berlin, des Ulmers Luke Noa, Dreimillionen aus Frankfurt am Main, des Indie-Kollektivs Bloodhype aus Berlin, des Einbeckers Mister Me und des Hauptacts Montreal aus Hamburg für den Sonnabend geplant. Doch die Punkrockband musste ohne Gastauftritt den Weg zurück in ihren Kiez in die Hansestadt antreten. Allein das Wetter machte den Veranstaltern erneut einen Strich durch die Rechnung. Waren es im vergangenen Jahr die anhaltende Trockenheit und erhöhte Waldbrandgefahr, mit der, die das Festival organisierenden Frauen und Männer zu kämpfen hatten, haben sich die Verantwortlichen wegen des heraufziehenden Unwetters dafür entschieden die Veranstaltung in diesem Jahr vorzeitig zu beenden.

Bis dahin jedoch war die zweite Auflage des Baum & Borke Open Airs in der Waldgemeinde ein voller Erfolg, das allenthalben von den Besuchern gelobt wurde - und auf eine Neuauflage im kommenden Jahr hoffen lässt.