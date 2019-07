MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern hat es am Montagabend in der Trebuser Straße in Fürstenwalde gegeben.

Die Polizei wurde zu einem dort gelegenen Imbiss gerufen, nachdem dessen 25 Jahre alter Betreiber und ein weiterer Mann verletzt worden waren. Ihr Widersacher war bereits geflohen. Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun, wer der Mann ist und was die Ursache der Auseinandersetzung war.