Kunsthalle im Dialog mit Fontane

Die Ausstellung zeigt Frauen Porträts, die im Siebdruckverfahren hergestellt wurden. Wer dabei den Weggefährtinnen oder Romanfiguren von Fontane am nächsten kommt, kann der Betrachter selbst entscheiden. © Foto: geh

Erhard Herrmann

Brandenburg "Fontane hat sich in seinem Wirken oft einfach nur treiben lassen. Ähnlich wie die Künstler, die ihren eigenen Blick auf den Schriftsteller geworfen haben", sagte Kurator Christian Kneisel in der Kunsthalle Brennabor, in der vergangenen Freitag die Ausstellung "Mensch und Landschaft, Wege zu Fontane" eröffnet wurde. "Ein Jahr vor dem großen runden 200. Geburtstag Fontanes, kam Gisela Eichardt die Idee, gemeinsam mit verschiedenen Künstlern die sich dem Thema annahmen eine Ausstellung zu machen", erklärte Kneisel weiter.

Wer jetzt an beschauliche Landschaftsmalerei denkt, die Geschichte und Landschaft verknüpft, wird beim Besuch der Kunsthalle jedoch enttäuscht, denn Anna Gille, Gisela Eichardt, Elli Graetz, Dieter Goltzsche, Carsten Gille und Hans-Georg Wagner näheren sich in außergewöhnlichen Stilen, Formen und Materialien an das Schaffen und der Person Fontanes an. Etwa 100 Zeichnungen, Objekte, Reliefs, Malereien oder Plastiken suchen den direkten Bezug oder spielen mehr mit Assoziationen.

Die Bilder von Carsten Gille kommen dabei nahe an Fontane und seine Wanderungen heran. Er widmet sich seit Jahren in Malerei und Zeichnung der Landschaft. Der Künstler liebt das Spiel mit Farbflächen und verzichtet bewusst auf eine Überbewertung des Inhaltes. Der Betrachter taucht in lebendige Landschaftsvariationen und -improvisationen ein.

Seine Tochter Anna Gille beschäftigt sich ebenso mit den landschaftlichen Ansichten von Fontane. Ihre Bilder zeigen eine wilde ursprüngliche Natur. Elli Graetz lebt am Stechlinsee und lässt sich immer wieder von Fontane inspirieren. In der Ausstellung gilt Ihr Augenmerk seinen Frauenfiguren. Zu sehen sind Porträts die im Siebdruckverfahren hergestellt wurden. Wer dabei den Weggefährtinnen oder Romanfiguren von Fontane am nächsten kommt überlässt sie dem Betrachter.

Auch Gisela Eichardt widmet sich den Frauen. Sie zeigt ebenso Siebdrucke und Plastiken die ihr Hauptarbeitsfeld sind. "Ich möchte sie nicht illustrieren. Ihre Geschichte, ihr Wesen und die Schicksale beeinflussenden mich bei der Bildfindung", so die Künstlerin. Wie Fontane beschreibt sie ihre Plastiken in ihrer eigenen künstlerischen Widerspieglung. Es steht nicht der Portraitcharakter im Vordergrund, vielmehr das Erfassen des Wesens einer Person.

Der Cottbuser Bildhauer Hans-Georg Wagner und Dieter Goltzsche bewundern die Zeitlosigkeit von Fontane und gehen mit ihren Ausstellungsstücken eine Gedankenverknüpfung ein. Dieter Goltzsche ist mit 84 Jahren der älteste Künstler und hat schon sechzig Bücher mit literaturbezogenen Zeichnungen und Grafiken veröffentlicht. "Doch mit Illustrationen zu Fontane kann man nur etwas verderben, weil es Dichter gibt, die man nicht illustrieren darf", so sein Standpunkt.

Wie viel Fontane in den einzelnen Werken der Künstler steckt, darf nach einem Besuch jeder selbst entscheiden. Ganz im Sinne des Schriftstellers: "In Anschauungen bin ich sehr tolerant, aber Kunst ist Kunst". "Mensch und Landschaft, Wege zu Fontane" ist bis zum 30. August 2019 geöffnet. Besucher können die Kunstwerke Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr, in der Kunsthalle Brennabor betrachten.