Umzug mit tausenden Brillen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein Umzug ist immer aufregend. Ein Umzug mit 25 Mitarbeitern und einer vierstelligen Zahl an Brillenmodellen ist jedoch nochmal etwas ganz Besonderes, wie Kerstin Neitzel und ihr Team feststellten. Sie haben in der vergangenen Woche die neue Fielmann Niederlassung in der Hauptstraße 23 eröffnet – und das, obwohl sich keine 24 Stunden zuvor die Türen in der alten Filiale in der Hauptstraße 43 schlossen. "Wir wollten diesen fließenden Übergang, um unseren Kunden wie gewohnt guten Service bieten zu können", so die Niederlassungsleiterin Kerstin Neitzel, die sich bei der Eröffnung über reichlich positives Feedback als auch einen regelrechten Besucheransturm freuen darf. "Die neuen Räume haben einen modernen Charme und die Art und Weise, wie die Modelle präsentiert werden, macht gerade zu Lust, sich eine neue Brille auszusuchen", bemerkt Roland Häusel, der gemeinsam mit Frau Gerda spontan an der neuen Niederlassung vorbei gekommen ist und es sich nehmen ließ, die Räumlichkeiten bei einem Glas Sekt zu erkunden. Sie bieten auf 370 Quadratmetern nunmehr Platz für rund 3800 verschiedene Modelle, die auf der 180 Quadratmeter großen Verkaufsfläche ausgestellt sind. "Damit haben wir noch einmal eintausend Modelle mehr vorrätig", zeigt sich Neitzel stolz. Besonders begeistert ist sie auch vom neuen separaten Empfangsschalter, an dem sich die Kunden jederzeit ihre Brillen reinigen lassen können. In der alten Niederlassung war das automatisch oft mit Anstehen an der Kasse verbunden. Nur einer der Gründe, weshalb sich das Unternehmen für einen Umzug in die neue Räume entschieden hat. "Einerseits sind wir mit der neuen Niederlassung noch näher am Neustädtischen Markt, was schon länger unser Ziel war. Andererseits sind wir in den alten Räumen platztechnisch an unsere Grenzen geraten. Selbst eine einfache Vitrienenöffnung gestaltete sich hier und da schon schwierig", verrät Neitzel weiter. Verständlich, bedenkt man, dass von den rund 23.000 verkauften Brillen, die jährlich in der Region über den Ladentisch gehen, die Hälfte bei Kerstin Neitzel und ihrem Team gekauft werden. Nach dem rund 80.000 Euro teuren Umbau des einstigen Schuhgeschäfts, gehören diese Probleme jedoch der Vergangenheit an. Neben der erweiterten Verkaufsfläche, auf der jetzt bis zu neun Kunden an separaten Tischen gleichzeitig beraten werden können, haben vier Refraktionsräume, Anpassung und Werkstätten großzügigen Platz gefunden. Und das ebenerdig, sodass auch Rollstuhlfahrer, Kinderwägen oder Menschen mit Rollator sich problemlos ihren Weg durch das Geschäft bahnen können. Vollständig ist die neue Niederlassung dennoch nicht ganz: wie Kerstin Neitzel mitteilte, werde in den noch zur Verfügung stehenden Räumen derzeit eine Abteilung für Hörakkustik eingerichtet, die im kommenden Jahr eröffnet wird. Die Mitarbeiter dafür befinden sich aktuell noch in der Ausbildung.