Glienicke ist ein besonders teures Pflaster

Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Wer ein Ein- oder Zweifamilienhaus in Glienicke besitzt, kann sich glücklich schätzen, wenn er es verkaufen möchte. Denn er wird Höchstpreise erzielen. Häuser in der Randgemeinde zu Berlin gehören zu den teuersten Immobilien in ganz Brandenburg. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht für 2018 hervor, der Ende vergangener Woche in Potsdam vorgestellt wurde. Demnach wurden die höchsten Durchschnittspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser neben Potsdam (578 500 Euro) in den Kommunen Kleinmachnow (766 800 Euro), Teltow (515 000 Euro und Glienicke (446 400 Euro) gezahlt. Die niedrigsten durchschnittlichen Preise für Einfamilienhäuser wurden in den Kommunen Mühlberg (36 500 Euro), Uebigau-Wahrenbrück (43 400 Euro) im im Elbe-Elster-Kreis und in Letschin (45 200 Euro) im Oderbruch registriert. Diese Durchschnittspreise wurden nur ermittelt, wenn wenigsten drei Vergleichswerte in der Kommune zur Verfügung standen.

Daten gibt es kostenfrei

Auch Wochenendhäuser im Berliner Umland sind begehrt und teuer. Bei 358 Verkäufen mit durchschnittlich 88 800 Euro (2018: 76.900 Euro) lag der Preis mehr als das Doppelte über dem Landesdurchschnitt.

Grundlage des rund 120 Seiten starken Grundstücksmarktberichtes sind Kaufverträge, die 2018 abgeschlossen und anschließend von den Notaren an die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte übermittelt wurden.

Erstmals sind amtliche Grundstücksmarktdaten in Brandenburg kostenfrei und online für alle verfügbar. Das teilten Innenstaatssekretärin Katrin Lange und der Vorsitzende des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte, Jürgen Kuse, im Zusammenhang mit der Präsentation der neusten Zahlen in Potsdam mit. Bisher kostete der Grundstücksmarktbericht 45 Euro und eine Bodenrichtwertauskunft jeweils 15 Euro. "Diese Daten sind nicht nur in der Immobilienbranche begehrt. Auch Käufer von Grundstücken, Wohnungen oder Häusern müssen bei Banken für Kreditverträge amtliche Grundstücksdaten vorlegen. Diese können jetzt kostenfrei und online bequem von zu Hause aus und ohne Zugangsbeschränkung heruntergeladen werden", teilte Ingo Decker, Sprecher des Innenministeriums, mit..

Der Grundstücksmarktbericht 2018 für das Land Brandenburg kann auf der Homepage www.gutachterausschuss-bb.de kostenfrei heruntergeladen werden. Dort sind auch die Grundstücksmarktberichte der regionalen Gutachterausschüsse sowie weitere Informationen kostenfrei verfügbar.