Gosen-Neu Zittau (MOZ) In Gosen-Neu Zittau haben Polizisten am Montagnachmittag einen Mofafahrer angehalten. Bei der Verkehrskontrolle des 29-jährigen Berliners in der Eichwalder Straße bemerkten die Beamten, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein entsprechender Test zeigte einen Wert von 2,25 Promille an, meldete die Polizeidirektion Ost am Dienstag.

Obendrein konnte der Mann den Polizeibeamten für sein Mofa gar keinen Versicherungsschutz vorweisen. Die Fahrt war für den 29-Jährigen damit beendet. Er musste ins Rüdersdorfer Krankenhaus und bei einem Arzt eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren.