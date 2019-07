Wildschweine im Frankfurter Stadtgebiet werden gejagt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Aufgrund sich häufender Bürgerbeschwerden werden Wildschweine im Stadtgebiet bejagt, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Auftraggeber ist das Amt für Ordnung und Sicherheit. Hintergrund ist, dass vor einigen Tagen ein Schuss auf dem Ziegenwerder zu hören war. Die Regelung bleibt eine Ausnahme, betont die Stadt. Der Jäger achtet auf die Sicherheit der Anwohner und Passanten. Er ist in Besitz einer Ausnahmegenehmigung zur Jagd in befriedeten Bezirken und informiert im Vorfeld die Polizei über den Einsatz. Auch mit eventuellen Grundstücksbesitzern stimmt er sich ab.

In Frankfurt gibt es mehrere "beauftragte Jäger", wie es von der Stadtverwaltung heißt. Diese haben eine permanente Jagdgenehmigung und dürfen in begründeten Ausnahmefällen auch Wildschweine abschießen. Gesichtet wurden Wildschweine im Frankfurter Stadtgebiet zuletzt auf dem Ziegenwerder, auf den Oderwiesen in der Nähe von Kleingartenanlagen und in solchen Anlagen in Waldnähe. Dort halten sich die Tiere oft auf, weil dort Obst- und Gemüse angebaut wird. Dazu kommt, dass viele der Tiere ihre natürliche Scheu vor dem Menschen ablegen. Weitere Informationen über eine mögliche Zunahme der Wildschweinpopulation in Frankfurt hat die Verwaltung jedoch nicht. sam

Wer Wildschweine im Stadtraum sichtet und darüber beunruhigt ist, kann das Ordnungsamt informieren: 0335 5523200