Tom Ramsay ist Azubi des Monats

Ein bisschen aufgeregt war Tom Ramsay schon, als er die Auszeichnung in Empfang nahm. Das legte sich, sobald er seine Arbeit am VW demonstrieren konnte. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Perwenitz Zum zweiten Mal ging die Auszeichnung "Azubis des Monats" an einen Lehrling im "PS Karosserie- und Lackierzentrum" in Perwenitz. Am Dienstag wurde der 22-jährige Tom Ramsay von der Handwerkskammer (HWK) Potsdam zum Auszubildenden der Monats Juli gekürt. Ramsays Chefin, Silvia Klobe, hatte ihn für diese Auszeichnung vorgeschlagen.

Für Tom Ramsay ist es die zweite Ausbildung, zuvor hatte er eine Lehre als Automobilverkäufer begonnen. "Doch da saß ich zu viel am Schreibtisch. Ich wollte dann doch lieber praktisch, direkt am Auto, arbeiten", sagt er. Inzwischen ist Ramsay im zweiten Ausbildungsjahr zum Fahrzeuglackierer, die nächste Zwischenprüfung steht vor der Tür. Eine gute Entscheidung, wie der bekennende Autonarr sagt. Sein eigenes Auto hat er inzwischen ebenfalls, zumindest in Teilen, lackiert, erzählt er weiter. Mit dem Wagen pendelt er täglich von Berlin-Spandau nach Perwenitz.

Ramsay schätzt an dem Beruf, den er gerade erlernt, die sichtbaren Ergebnisse und Erfolge. Morgens das Auto mit dem Lackschaden in Empfang nehmen und dann, Schritt für Schritt, bekommt das Auto einen frischen Glanz. Zunächst die Karosserie abkleben oder das Bauteil vom Auto entfernen, das neuen Lack braucht. Dann schleifen, spachteln, lackieren. Gerade hat Ramsay einen VW in Arbeit. "Jemand hat die linke Seite des Fahrzeuges mit einem Schlüssel beschädigt", erklärt Ramsay. Von dem ungewollten Rallyestreifen ist schon nichts mehr zu sehen. Heute Abend solle der Wagen fertig sein, sagt der Azubi.

Ausbilder Enno Bauer hält nichts von der Methode, die Auszubildenden in den ersten Wochen nur die Werkstatt ausfegen zu lassen. Bei ihm geht es mit dem ersten Tag richtig los. Er fordert und fördert. Wenn die jungen Leute ausgebildet sind, sollen sie schließlich alles können. "Sie wachsen mit ihren Aufgaben", sagt er. Ramsay gehöre zu jenen, denen man Verantwortung übertragen kann, sagt sein Ausbilder weiter. Bauer schätzt an seinem Azubi besonders dessen Wissbegier. Und sein Engagement. "Tom macht oft mehr, als er eigentlich müsste. Wenn Not am Mann ist, kann man mit Tom rechnen", sagt Bauer.

Chefin Klobe lobt seine Verlässlichkeit und seine Flexibilität. Chefin und Ausbilder hoffen, dass auch nach der Ausbildung dem Betrieb erhalten bleibt. Im vergangenen Jahr war ebenfalls einer von Bauers Azubis ausgezeichnet worden. Jens Leopold hat seine Prüfungen inzwischen bestanden und arbeitet nun als Geselle im Lackierzentrum. Er gehört zu einem Team, von dem Ramsay sagt, es sei eher Familie als Kollegen.

Bevor Ramsay seine Ausbildung begonnen hatte, nahm er in der Werkstatt das Angebot eines Praktikums an. Chefin Klobe findet solch ein Angebot nur fair. "Ein Praktikum gibt die Chance herauszufinden, ob das wirklich passt", sagt sie.

Seit 2014 ehrt die Handwerkskammer Potsdam Lehrlinge, die zuvor durch besondere Leistungen aufgefallen sind. Vorgeschlagen werden die Kandidaten von den Ausbildungsbetrieben. Wer noch eine Lehrstelle oder einen Praktikumsplatz sucht, die HWK meldet aktuell mehr als 800 freie Lehrstellen und über 120 Praktika-Angebote in 63 Ausbildungsberufen. Mehr dazu auf www.hwk-potsdam.de/lehrstellenangebote Und auch Silvia Klobe hat noch einen Ausbildungsplatz zum Fahrzeuglackierer zu vergeben. Kontakt unter 033231/7130.