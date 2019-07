Radeln mit den Stadtverordneten

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die neu gewählte Falkenseer Stadtverordnetenversammlung lädt am Samstag, 17. August, alle Interessierten ein, mit ihnen auf Radtour durch das Stadtgebiet zu gehen. Damit setzen die Stadtverordneten eine Tradition fort. Die Radelnden haben so die Möglichkeit vor Ort und aus erster Hand mehr über abgeschlossene, aktuelle und zukünftige Bauvorhaben in der Gartenstadt zu erfahren.

In diesem Jahr fällt die gemeinsame Fahrt in den Zeitraum der Aktion "Stadtradeln", an der sich Falkensee vom 12. August bis zum 1. September beteiligt. Die Stadtverordneten freuen sich auf zahlreiche Teilnehmende, um zusammen so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Traditionell startet die Tour um 9.30 Uhr vor dem Falkenseer Rathaus in der Falkenhagener Straße 43/49. In westliche Richtung werden entlang der Friedenstraße (Wohnungsbau gegefa) der neue Multifunktionssportplatz am Lise-Meitner-Gymnasium und anschließend die Zweifeldsporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium angesteuert. Die Route führt durch Finkenkrug, vorbei am Bauvorhaben Hort- und Kitaneubau Holbeinstraße und dem neuen Gebäude der Neuapostolischen Kirche. In Richtung Zentrum geht es weiter entlang der Adlerstraße/Falkenstraße (Wohnungsbau degewo) und durch den neu gestalteten Rosentunnel. Weitere Haltepunkte sind außerdem der Wohnbaustandort Schwartzkopffstraße/Leipziger Straße und der Güterbahnhof. Am Bürgeramt endet die diesjährige Tour.