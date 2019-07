Politiker diskutieren über wolfsfreie Zonen

MOZ

Wusterhausen Zur Podiumsdiskussion über wolfsfreie Zonen lädt am Mittwoch, 24. Juli, um 19 Uhr der Bauernbund Brandenburg in die Gaststätte Mühlenhof in Wusterhausen ein. Als Gäste werden die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl erwartet, unter anderem Ingo Senftleben (CDU), Hans-Peter Goetz (FDP) und Benjamin Raschke (Grüne), Kathrin Dannenberg (Linke), Peter Vida (freie Wähler), Christina Schade (AfD) und Johannes Funke (SPD). Interessierte Bürger sind willkommen.