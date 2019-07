Anschlussstelle Frankfurt-Mitte bald wieder frei

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Anschlussstelle Frankfurt-Mitte der Autobahn A 12 ist in Fahrtrichtung Berlin nach wie vor wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Dienstag auf Anfrage mitteilte, wird die Anschlussstelle im Laufe dieser Woche wieder freigegeben. Damit wird auch der reibungslose Rückreiseverkehr vom Helene-­Beach-Festival am Sonntag über die A 12 gewährleistet sein. An welchem Tag die Anschlussstelle Frankfurt-Mitte freigegeben wird, darüber will der Landesbetrieb Straßenwesen kurzfristig informieren. Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn selbst dauern laut Planung noch bis zum 31. Juli.