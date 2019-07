Ein Western, der im Osten spielt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Proben zum Stück "Die Überflüssigen" haben in Strausbergs Theater Die Andere Welt Bühne begonnen. Das Stück über ein kleines Dorf in der Provinz, in das der erfolgreiche Marketing-Stratege Eddie Seuss zurückkehrt, feiert am 2. August Premiere. Eddie, dargestellt von Felix Tittel (r.), stößt mit seinen Plänen nicht unbedingt auf Begeisterung in Lükke. Unter Regie von Wolfram Scheller spielen unter anderem auch Andreas Klumpff den Postboten und Polizisten Chris sowie Inés Burdow die Ellen (v. r.). Der "Western nach wahren Begebenheiten" wurde von Philipp Löhle im Auftrag des Berliner Maxim-Gorki-Theaters 2010 verfasst. Außerdem wirken Melanie Seeland und Daniel Heinz mit.