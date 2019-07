Wasserverschwendung auf Rasenplätzen?

Viola PEtersson

Eberswalde (MOZ) Der Sommer ist zurück. Das Quecksilber klettert wieder über die 30-Grad-Marke. Ein Stresstest für die Natur. MOZ-Leser H. Ladewig ist irritiert. "Nach Pressemitteilungen über Wasserknappheit mit Gießverbot für Pflanzen im Garten bin ich doch mehr als verwundert, dass der Waldsportplatz in Finow an der Kita Pusteblume stundenlang täglich mehrere Sprenger im Einsatz hat, die fleißig den Sportrasen wässern." Und dies zum Teil selbst bei Regen, hat Ladewig beobachtet und fragt: "Ist das Privatwasser?"

Johan Bodnar, Pressesprecher der Stadtverwaltung Eberswalde, erklärt dazu auf Anfrage: Die Waldsportanlage Finow ist mit Brunnen ausgestattet. Ebenso wie die städtischen Sportplätze Spechthausener Straße, Tornow, Spechthausen sowie das Westend- und das Fritz-Lesch-Stadion. Insofern erfolge die Beregnung der Rasenplätze also mit Privatwasser. Und nicht mit Wasser aus dem öffentlichen Netz des Zweckverbandes. Der Platz am Wasserturm Finow wiederum werde mit einer Bewässerungsanlage versorgt, die sich aus dem Mäckerseekanal speise. Um die Plätze bespielbar zu halten, was in der kommunalen Verantwortung liege, müssten sie gepflegt werden. Dazu gehöre auch das Sprengen.

Weit weniger Pflege benötigen indes Kunstrasenplätze. Denen droht wegen des verwendeten Gummi-Granulats laut EU ab 2022 allerdings ein Verbot. Was viele Vereine, auch im Barnim, vor große Probleme stellt. Die Politik fordert deshalb Übergangsregelungen.