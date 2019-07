Nicht daran gewöhnen!

Potsdam (MOZ) Es darf keine Gewöhnung an Fälle von Kindesvernachlässigung geben. Wer sie wahrnimmt, ist dazu aufgerufen, Hilfe zu holen.

Es sind nach wie vor beklagenswert hohe Zahlen, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass die Jahre der großen Schlagzeilen dazu vorbei sind: Bei mehr als 4000 Mädchen und Jungen stellten die Ämter in Berlin und Brandenburg 2018 eine akute Vernachlässigung fest. 900 Kinder mussten vorübergehend sogar in Obhut genommen werden – 600 in der Bundeshauptstadt, 300 in der Mark.

Und bei insgesamt 21 000 Mädchen und Jungen gingen die Behörden nach einer Meldung dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach. In vier von fünf Fällen erwies sich die Meldung als begründet. Auffällig ist, dass die Zahl der Verdachtsfälle im Vergleich zum Vorjahr in Berlin um 14 Prozent gestiegen und in Brandenburg um zehn Prozent gesunken ist.

Gab es in der Mark also weniger Anlass zur Sorge als 2017 oder wurde in Berlin genauer hingeschaut als im Jahr davor? Eine verlässliche Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Klar ist, dass sich die Vernachlässigung oft im Verborgenen abspielt und die Opfer meist darauf angewiesen sind, dass Dritte Alarm schlagen: Polizisten, Lehrer, Ärzte, Nachbarn.

