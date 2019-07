Vielfalt in Sprachen und Programm

Klemens Handke

Trebnitz Im Schloss Trebnitz läuft gerade für zwei Wochen das11. internationale Workcamp, bei dem sich Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Nationen für in zehn Tagen kennenlernen, unvergessliche Erfahrungen sammeln sowie interkulturelle Freundschaften schließen. Das Camp findet im über hundert Jahre alten Schloss statt. Mit seinem Park, malerisch gelegenem Teich und ausladenden Innenräumen bietet sich das Ambiente perfekt als Bildungs- und Begegnungszentrum an, für das Trebnitz über die Region hinaus bekannt ist. So ist es nicht verwunderlich, dass auch das internationale Workcamp des SCI (Service Civil International) erneut dort einkehrt und Teilnehmer aus der gesamten Welt anlockt.

41 Kinder, 25 aus Deutschland und 16 aus Polen, lernen sich hier untereinander kennen und überwinden sowohl Sprachbarrieren als auch kulturelle Unterschiede. Geleitet wird das Camp von zehn jugendlichen Freiwilligen, die von zwei Dolmetschern unterstützt werden. Leonie Anders (19) aus Berlin gehört leitend zum diesjährigen Team. Für sie ist es genau diese Mischung aus unterschiedlichen Charakteren und Kulturen, die die Arbeit mit den Kindern und anderen Betreuern so spannend macht.

Die Freiwilligen kommen aus allen Regionen der Welt angereist, um am Camp teilzunehmen. Kelly (19) aus Taiwan hat durch das Angebot von ihrer Schwester erfahren und ist nach Deutschland gekommen, um ihr Englisch zu verbessern. Ähnlich ist es bei Dani (23) aus Ungarn. Dieser hat ein abgeschlossenes Finanzstudium und erhofft sich durch seinen Aufenthalt in Trebnitz, Erfahrungen mit anderen Kulturen und in der Arbeit mit Kindern zu sammeln. Der Spaß an dieser Herausforderung steht im Vordergrund, doch muss niemand eine pädagogische Ausbildung haben, um teilnehmen zu können. Die Plätze sind jedoch sehr beliebt, wie Leonie und die im Haus beschäftigte deutsch-polnische Koordinatorin Katarzyna Boryczka erzählen.

Es ist ein Feriencamp ganz besonderer Art. Das merkt man sofort, wenn man den Kindern beim Spielen und Aufgabenlösen zuschaut. Hier wird auf Deutsch, Polnisch und Englisch miteinander geredet. Zur Not auch mit Händen und Füßen. Zudem sind einige der polnischen Teilnehmer zweisprachig. Leonie betont, dass es auch Angebote mit viel Bewegung, Basteln und Malen gibt, wo verbaler Austausch eher zweitrangig ist.

Drei Workshops zur Auswahl

Der Wochenplan ist in den verschiedenen Sprachen der Teilnehmer gestaltet und lässt auf eine ereignisreiche Zeit vorausblicken. In drei Workshops bieten die Betreuer Sport, Kunst und Ökologie als Kurse an, in denen die Kinder sich kreativ austoben können und am besten dabei auch noch etwas über sich und ihre Welt lernen. Der Tag beginnt ab 8 Uhr mit einem stärkenden Frühstück und endet erfolgreich am Abend um 22 Uhr, außer es findet natürlich die Kinderdisco am Ende der Woche satt.

Beim Rundgang durch das Schloss wird klar, dass es hier keine Platzprobleme oder überfüllten Räume geben wird. Vom Volleyballfeld im Garten zum riesigen Dachboden mit Tischkicker und Atelier bis zum Essensraum mit ausreichend Tischen und Sitzmöglichkeiten – für Kinder und Betreuer ist im Haus mehr als genug Platz, um sich kreativ auszutoben. Die 10-jährige Helene aus Hoppegarten/Mü. weiß dies zu schätzen und freut sich schon sehr darauf, neue Freunde zu finden und eine schöne Zeit hier zu verbringen. Ihre Freundin Emma (10) aus Obersdorf weiß sogar schon ungefähr, was sie hier erwartet, da sie bereits zum zweiten Mal am Camp teilnimmt.

Die meisten deutschen Kinder und Jugendlichen kommen aus der Region, was auch für die freie Bildungs- und Kulturreferentin Gabi Manns sehr wichtig ist. Sie ist zum dritten Mal dabei und sorgt gerade am Anfang dafür, dass sich die Betreuer hineinfinden, um mit ihrer Arbeit loszulegen. Die spannende Kombination aus allem und das Überwinden von Berührungsängsten mit anderen Kulturen liegen ihr besonders am Herzen – nicht zuletzt durch die politische Lage mit zunehmenden rechten Tendenzen.

Träger des Ganzen ist der SCI, der seit Jahrzehnten Workcamps auf der ganzen Welt organisiert. Die ersten vier Tage sind die Jugendlichen zur Vorbereitung unter sich, seit vergangenen Donnerstag sind nun die Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren dabei. Am Wochenende gab es auch noch Interaktionen mit den Bildhauern vom parallel laufenden deutsch-polnischen Gustav-Seitz-Pleinair, auch die mobile Bronzewerkstatt war wie im Vorjahr drei Tage zu Gast.

Zur Abschlusspräsentation am Sonnabend um 14 Uhr sind interessierte Gäste herzlich im Schloss willkommen.