Brückenarbeiten an der A 10 machen Sperrungen nötig

Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Im Zuge des dreispurigen Ausbaus der Autobahn 10 stehen neue Sperrungen bevor. Wie Steffen Schütz von der Havellandautobahn GmbH am Dienstagabend mitteilte, müssen Verkehrsteilnehmer an den Wochenenden im August mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Die Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen Neuendorf wird erneuert.

Hierzu sei eine einspurige Verkehrsführung auf beiden Richtungsfahrbahnen der A10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck ab Freitag, 2. August, 22 Uhr, bis Montag, 5. August, 5 Uhr erforderlich. Am darauffolgenden Wochenende gilt die gleiche Regelung von Freitagabendbis Montagfrüh.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Abschnitt weiträumig zu umfahren.

Außerdem kündigt Schütz an, dass an den Wochenenden 16. bis 19 August sowie 23. bis 26. August die Autobahn wahrscheinlich komplett gesperrt wird. Nähere Informationen gibt es dazu noch.

Außerdem ist die Landesstraße 21 im Bereich der Anschlussstelle Mühlenbeck am ersten Augustwochenende gesperrt. Auch dort wird an der Brücke gebaut.Die Autobahn kann von Freitag, 5. August, 22 Uhr bis Montag, 8. August, 5 Uhr nicht unterfahren werden. Auch die Auf- und Abfahrtsrampen der Ausfahrt Mühlenbeck sind in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

Es gibt folgende Umleitungsempfehlungen:

- Verkehrsteilnehmer (A10) aus Richtung Pankow mit Fahrtziel Feldheim, Mühlenbeck fahren

bitte bis Anschlussstelle Birkenwerder und nutzen von dort die beschilderte Umleitungsstrecke

über die B96 – Bergfelde (B96a) – Schönfließ (L30) und weiter nach Mühlenbeck über die L21

- Verkehrsteilnehmer (A10) aus Richtung Norden (Hamburg/Rostock) mit Fahrtziel Summt,

Wensickendorf fahren bitte bis Anschlussstelle Birkenwerder und nutzen von dort die beschilderte

Umleitungsstrecke über Borgsdorf (K6504) – Lehnitz (L211) und weiter nach Summt über die L21

- Verkehrsteilnehmer aus Richtung B96a mit Fahrtziel A10, Richtung Norden nutzen bitte die

beschilderte Umleitungsstrecke über Schildow (B96a) – Schönfließ – Birkenwerder (B96) zur

Anschlussstelle Birkenwerder