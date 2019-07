Entscheidung über Punkfestival nach Aktenlage

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Noch vor dem 2. August wird das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Entscheidung treffen, ob das Punkfestival "Resist to Exist" vom 2. bis 4. August in Kremmen stattfinden kann. "Die Veranstalter haben Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts eingelegt", bestätigte Christiane Scheerhorn vom Oberverwaltungsgericht am Dienstag entsprechende Äußerungen der Festival-Veranstalter.

Die beiden Parteien – Festivalorganisatoren und Landkreis Oberhavel – treffen allerdings nicht aufeinander. "Eine mündliche Verhandlung findet in Eilverfahren nicht statt, es wird nach Aktenlage entschieden", teilt Gerichtssprecherin Scheerhorn mit. Die Ergebnisse will das Gericht in den kommenden Tagen per Mitteilung herausgeben.

Es ist die letzte Chance für den veranstaltenden Alternati-Verein, das nicht-kommerzielle Festival in Kremmen durchzuführen. Die erste Instanz – das Verwaltungsgericht Potsdam – hatte sich mit Beschluss vom 18. Juli gegen die Durchführung ausgesprochen. Damit stimmte der Richter der Rechtsauffassung des Landkreis zu. Dieser hatte eine Ordnungsverfügung gegen die Veranstalter ausgesprochen. Unter Androhung von Zwangsgeldern untersagte der Kreis die Herrichtung von Flächen zum Übernachten, Aufstellung von Zelten, die Errichtung von Verkaufsständen sowie Einfriedungen. Das sei ohne Baugenehmigung "formell baurechtswidrig", so Kreissprecherin Constanze Gatzke. Mit der Untersagung ist die Durchführung des Festivals nicht möglich.

"Wir hätten gerne eine einvernehmliche Lösung gefunden, doch leider war die Baubehörde zu keinem Kompromiss bereit", informierte Wolfgang Kunwald, technischer Leiter des Festivals, nach dem Termin am Verwaltungsgericht. Der Kompromiss sah vor, das Event stattfinden zu lassen und danach erst die Rechtslage zu erörtern. Der Kreis lehnte ab, wollte Rechtssicherheit haben. Schon im vorigen Jahr wurde das Festival "unter Zurückstellung größter Bedenken" ohne Baugenehmigungspflicht durchgewunken, so Constanze Gatzke.

Wolfgang Kunwald hätte sich "eine klarere Positionierung des Gerichts zum Inhalt und der falschen Rechtsauffassung der unteren Bauaufsichtsbehörde gewünscht". Nach wie vor sehen sich die Festivalmacher im Recht. Nun soll das Oberverwaltungsgericht entscheiden. "Parallel dazu arbeiten wir an Plan B", so Kunwald. In einem Gespräch mit dieser Zeitung sagte er, ein Alternativ-Standort in Thüringen komme infrage.

Die AfD-Fraktion im Landtag interessierte sich im vorigen Jahr für den Fall. Sie stellte sie Anfragen an den Landtag, ob unter den Veranstaltern vorbestrafte und unter den Festivalgästen und dem Sicherheitspersonal linksextreme Personen seien. In allen Fällen lagen der Landesregierung darüber keine Erkenntnisse vor.